Urbanija nad direktorico Televizije Slovenija: »Kot bi želela izenačiti posiljevalca in žrtev posilstva ...«

Poročali smo že, da je direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat pred odhodom Klemna Slakonje na Evrovizijo v Basel še enkrat pozvala EBU k ponovnemu razmisleku o nastopajočih članicah na prireditvi »tudi o morebitni izločitvi Izraela«.

Ksenija Horvat. FOTO: Marko Feist

Tako je že lani na EBU naslovila poziv glede udeležbe Izraela na tem glasbenem tekmovanju, a ni dobila odgovora, ki bi jo prepričal. Zdaj pa je poudarila, da je bila lani RTV Slovenija pri tem bolj ali manj osamljena, medtem ko je letos tudi španska javna radiotelevizija zaradi zaskrbljenosti nad dogajanjem na območju Gaze pozvala k razpravi o udeležbi Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije.

»Kot bi želela izenačiti posiljevalca in žrtev posilstva ...«

Ob tem se je oglasil nekdanji v. d. direktorja nacionalke Uroš Urbanija. Na omrežju X je tako zapisal: »Ojoj, direktorica RTV Slovenija ne razume razlike med napadalcem in žrtvijo. Kot bi želela izenačiti posiljevalca in žrtev posilstva. Ne razume, zakaj en lahko nastopa na Evroviziji, drug pa ne more. Tole je res sramota. Še sreča, da je osamljena v EU, kot sama pravi.«