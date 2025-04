V sredo zvečer je v Vzhodnem Sarajevu prišlo do napetega varnostnega dogodka, potem ko so pripadniki državne Agencije za preiskave in zaščito (SIPA) skušali izvršiti sodni nalog za privedbo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika. Dostop do lokacije, kjer se je Dodik zadrževal, je blokirala lokalna policija.

Po informacijah, ki jih je za bosansko-hercegovsko javno radiotelevizijo BHRT potrdila tiskovna predstavnica SIPA-e, so njihovi inšpektorji poskušali uresničiti nalog, izdan v okviru preiskave zaradi suma kršenja ustavnega reda. Do poskusa privedbe je prišlo v upravnem središču Republike Srbske v Vzhodnem Sarajevu, kjer je Dodik sodeloval na sestanku z lokalnimi voditelji.

Lokalna policija v kontekstu Bosne in Hercegovine (BiH) pomeni policijo, ki deluje na ravni posamezne entitete, torej ali Federacije Bosne in Hercegovine ali Republike Srbske. Gre za ločen in avtonomen del policijskih sil, ki ni neposredno podrejen državni oblasti, temveč deluje v okviru pristojnosti entitete, katere del je.

Želeli izročiti nalog – policija odgovorila z orožjem

V neposredni bližini stavbe se je hitro povečala prisotnost lokalnih policijskih sil, vključno s pripadniki žandarmerije in posebnih enot, ki so blokirali dostop do objekta in po poročanju medijev preprečili vstop predstavnikom državne agencije. Nato je sledila izjava predsednika Dodika in ministra za notranje zadeve RS Siniše Karana.

Dodik je na novinarski konferenci zavrnil namige, da bi zapustil poslopje pod pritiskom, in poudaril, da »ostaja v Republiki Srbski«, kjer po njegovem prepričanju državne institucije nimajo pristojnosti delovanja. Minister Karan pa je ocenil, da je posredovanje državnih organov v tem primeru pomenilo kršitev zakonodaje RS in politično provokacijo.

Oblasti v Banjaluki vztrajajo pri svoji pravni razlagi, po kateri organi, kot so SIPA, sodišča in urad visokega predstavnika, nimajo pooblastil na ozemlju RS.

Nevarno spodkopavanje pravne države?

V odzivu na poskus privedbe Dodika je politolog in kriminolog Ramiz Huremagić na Facebooku ostro obsodil ravnanje oblasti v Republiki Srbski. Poudaril je, da je vsak, ki je mislil, da bo prijetje Dodika v Banjaluki preprosta naloga, zdaj lahko prepričan o nasprotnem – razen če, kot pravi, »ni naiven, zlonameren ali del kartela«.

Medtem ko se zjutraj v Vzhodnem Sarajevu stanje umirja, ostajajo pred poslopjem vlade prisotne lokalne varnostne sile, medijske ekipe pa še vedno nimajo prostega dostopa do območja.

Poskus državnega udara v Bosni, podprt z Zahoda?

Glavna urednica ruske državne mreže RT, Margarita Simonjan, je na omrežju X zapisala, da je bila Bosna in Hercegovina sinoči »le nekaj minut oddaljena od državnega udara, podprtega iz Bruslja«. Poudarila je, da je aretacijo Dodika preprečila protiteroristična enota, zvesta njemu osebno.

Police officers of the Bosnian Serb Police (MUP RS) secure the Republic Srpska building in East-Sarajevo after a failed attempt by officers of Bosnia and Herzegovina's State Agency for Security and Protection (SIPA) to hand deliver a court subpoena to the President of Republic Srpska Milorad Dodik for a hearing at Bosnia and Herzegovina State Court, in Sarajevo, on April 23, 2025. (Photo by ELVIS BARUKCIC/AFP) FOTO: Elvis Barukcic Afp

Obsodbo proti Dodiku označuje kot politično motivirano, medtem ko nemškega visokega predstavnika Christiana Schmidta opiše kot »neizvoljenega uradnika«, ki služi zahodnim interesom. Dodikov »zločin« naj bi bil po njenem mnenju zahteva po samoupravi in nasprotovanje integraciji v EU in NATO, domnevno pod okriljem ameriške USAID.

Simonjan zaključi z opozorilom, da se podobni scenariji že odvijajo v Ukrajini, Romuniji, Moldaviji in zdaj Bosni.