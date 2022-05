Kaj storiti, če ste bili v stiku z okuženo osebo? Lastniki hišnih ljubljenčkov, pozor!

V Sloveniji so potrdili prvi primer okužbe z virusom opičjih koz. V javnosti je završalo in ljudje se bojijo ponovnega izbruha epidemije in karantenskih odločb. Virus opičjih koz se na ljudi lahko prenese ob stiku z okuženo živaljo (največkrat prek glodavcev ali primatov) ali okuženim človekom ali s človeškimi telesnimi tekočinami, ki vsebujejo virus. Prenos med ljudmi je lahko tudi kapljičen. Okužba se širi med osebami, ki so med seboj v tesnem stiku.

Simptomi pri okužbi z virusom opičjih koz so lahko blagi ali resni. Sprva se pojavijo simptomi, podobni gripi, kot so vročina, bolečine v mišicah in otekle bezgavke. Pozneje pa lahko pride do izpuščajev in ran, ki so občasno tudi boleče.

Kot je na tiskovni konferenci povedal predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Mario Fafangel ne gre za karantensko bolezen. Če ste bili v stiku z okuženo osebo, je potrebna previdnost in samoopazovanje. Inkubacijska doba bolezni je običajno 6 do 16 dni, lahko pa tudi do 21 dni, zato je v tem času potrebna previdnost. Če ste v dvomih, je vseeno potrebna previdnost, priporočena je tudi uporaba kirurških mask.

Male živali lahko postanejo rezervoar virusa

Tatjana Lejko Zupanc pa je opozorila, da se morajo še posebej izogibati rizičnih skupin, torej oseb s slabim imunskim sistemom, nosečnic in mlajših otrok. Posebej pa se je obrnila tudi na lastnike malih živali, še posebej glodavcev, saj se ti lahko okužijo z boleznijo in jo potem zelo uspešno prenašajo. Ob morebitni okužbi torej odsvetuje druženje s hišnimi ljubljenčki, do prekinitve simptomov.