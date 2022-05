Po neuradni potrditvi prvega primera opičjih koz pri nas so pristojni pripravili izjavo za medije glede aktualnih informacij v povezavi s pojavljanjem okužb z virusom opičjih koz, na kateri sodelujejo predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Mario Fafangel, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc, vodja laboratorija na Katedri za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani Tatjana Avšič-Županc, vodja Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Ministrstvu za zdravje Mojca Gobec.

Fafangel je povedal, da gre za uvožen primer s Kanarskih otokov. Okuženi moški je v stabilnem zdravstvenem stanju. Bolezen je epidemiološko lažje obvladljiva. Razvil je simptome po vrnitvi. Trudijo se ustaviti verige prenosa. Dobra novica je, da je oseba kužna šele ob pojavu simptomu. Ne gre za nov virus niti za neznan virus. Razlika s covidom je, da ustavljamo prenose. V številnih državah v Afriki so to vedno naredili, zato upa, da bodo to tudi v Evropi. Karantena je manj stroga, saj se moramo osamiti šele po pojavu simptomov. Te pojavi se lahko ustavijo, tveganje za splošno prebivalstvo ECDC in WHO ocenjujeta kot nizko. Prenos bolezni poteka le s tesnimi stiki, vendar ne gre za spolno prenosljivo bolezen. Za okužbo sta dovzetna oba spola. Kontakti morajo dobiti informacijo in naslednjih 21 dni spremljati zdravstveno stanje.

Tatjana Avšič-Županc je povedala, da gre za endemične viruse in povzročajo v glavnem okužbe v srednji in zahodni Afriki. Sedaj se je okužba preselila tudi na druge celine, kar se ni zgodilo prvič. Obstajata dve različici, manj nevarna je trenutno prisotna v Evropi, stopnja smrtnosti je enoodstotna.

Lejko Zupančeva je povedala, da bolezen ni nova in ne pomeni večjega tveganja za zdravje, smrtnost je izjemno nizka. Podobne so noricam, vendar se pojavijo v agresivnejši obliki. Kožne spremembe lahko pustijo vidne posledice. Obstajata dve cepivi. Najbolj ogrožene so nosečnice in mlajši otroci. Cepiva še nimamo, potekajo pa intenzivni pogovori za dobavo.

Mojca Gobec je povedala, da so pravočasno odkrili ta primer in ustrezno reagirali. Grožnja za javno zdravje je relativno nizka, zato je treba spoštovati vse ukrepe, ki so jih strokovnjaki priporočili. Spremljali bodo situacijo in sprejemali ukrepe.

Simptomi pri okužbi z virusom opičjih koz so lahko blagi ali resni. Sprva se pojavijo simptomi, podobni gripi, kot so vročina, bolečine v mišicah in otekle bezgavke. Pozneje pa lahko pride do izpuščajev in ran, ki so občasno tudi boleče. Gre za bolezen, ki se na ljudi prenese z živali (praviloma z glodavcev in primatov) in se najpogosteje pojavlja v tropskih gozdnatih predelih srednje in zahodne Afrike.

Do prenosa prihaja tudi med ljudmi, in sicer ob stiku s kožnimi ranami okuženega ali ob stiku z materiali, ki so se dotikali kože okuženega. Prav tako lahko pride do okužbe z izmenjavo telesnih tekočin ali kapljično. V primera takšnega prenosa mora biti stik tesen in tudi trajati mora nekaj časa, zato ni bojazni, da bi se bolezen hitro prenašala.