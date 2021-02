Številke spet zelo spodbudne, že popoldne odprtje novih dejavnosti

Danes odprtje nekaterih gospodarskih dejavnosti?

Vlada se na dopisni seji dogovarja o ponovnem odprtju nekaterih gospodarskih dejavnosti. Katere bodo to, bo znano na popoldanski novinarski konferenci (ura še ni znana).

Maske v šolah še vedno obvezne

V Italiji šole bomba okužb

Krivulja drugega vala epidemije koronavirusa še naprej slabi. Po podatkih sledilnika covida 19 so v četrtek opravili 5247 PCR-testov in okužbo potrdili pri 779 ljudeh (14,8 odstotka). S hitrimi testi je bilo testirano 7657 ljudi, pozitivnih pa 180, kar znaša 2,4 odstotka. Vseh okužb včeraj je bilo torej 959.Povprečje v zadnjih sedmih dneh znaša 1076. Bližamo se torej tudi pomembnemu mejniku za prehod v oranžno fazo, ko bo sedemdnevno povprečje padlo pod 1000 (nazadnje 21. oktobra). Manj kot 1000 okužb je bilo ob koncih tedna in med prazniki, že dolgo pa ne na delovni dan in ob tako nizkem deležu okuženih. Število primerov je padlo tudi v primerjavi s preteklim četrtkom, ko je bilo novih okužb 1306 primerov. Gre za 26-odstotni padec.Manjšajo se tudi številke pacientov v bolnišnici in število tistih, ki potrebujejo intenzivno terapij. Število bolnikov s covidom v bolnišnicah je 988, 161 jih potrebuje intenzivno terapijo, umrlo je 14 oseb.Kot je na novinarski konferenci povedala, trenutna epidemiološka situacija kaže, da razlike med posameznimi regijami niso več tako zelo izrazite, kot so bile v preteklih tednih. Vlada je zato sklenila, da do nadaljnjega ukine sproščanje ukrepov po regijah oziroma da ukrepi veljajo za celotno državo enako.Se pa vlada na dopisni seji dogovarja o ponovnem odprtju nekaterih gospodarskih dejavnosti. Po neuradnih informacijah bi spet lahko delovali nepremičninski posredniki, kozmetični in drugi saloni za nego telesa, pedikura, saloni za nego živali in individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja. Te dejavnosti bi se lahko odprle v soboto, a ob obveznih testiranjih. Negativne teste naj bi morali imeti izvajalci in potrošniki. Vlada bo odločitve predstavila še danes.»V skladu z načrtom sproščanja ukrepov smo še vedno v rdeči fazi. Sedemdnevno povprečno število okužb je po včeraj objavljenih podatkih NIJZ 1076, število oseb, ki so včeraj potrebovale bolnišnično oskrbo zaradi covida 19, pa je bilo 988. Za prehod v oranžno fazo morata oba kriterija pasti pod 1000. Vlada bo stanje ponovno presojala prihodnjo sredo. V primeru, da bi se razmere v posameznih regijah izrazito poslabšale oziroma bi prišlo do tega, da bi se razlike med regijami vnovič začele povečevati, pa bo vlada ponovno presojala o potrebi sprejemanja ukrepov na ravni regij. V skladu z odločitvijo vlade, da je celotna država v rdeči fazi, velja, da ukrepi iz rdeče faze veljajo na ozemlju celotne države.«Galerije, knjižnice in muzeji so že danes lahko odprti po vsej Sloveniji, smučišča se odpirajo v soboto, šole in vrtci pa v torek. Od danes naprej so v veljavi tudi spremembe glede izjem pri prehajanju meje, še vedno pa ostajajo v veljavi omejitev zbiranja, omejitev gibanja v nočnem času, pa tudi omejitev gibanja na občino prebivališča, razen za izjeme, ki jih določa odlok MNZ. Prav tako še vedno ni dovoljeno prehajanje med regijami. Je pa še naprej dovoljeno prehajanje med občinami regije prebivališča zaradi športnih aktivnosti.Na novinarski konferenci, na kateri so predstavili aktualne podatke, sodelujeta tudi glavni inšpektor Inšpektorata za šolstvo in športin zamejski Sloveneco izkušnjah glede šolanja otrok v času epidemije v Italiji.»Vloga IRSŠŠ je, da v okviru nadzornih mehanizmov in v okviru zagotavljanja kakovosti v šolskem prostoru, ugotavlja morebitna odstopanja od normativnih določb. Od sredine oktobra smo opravili 1435 nadzorov v zavodih VIZ, pri čemer večjih odstopanj nismo ugotovili. Nasprotno – v zadnjem obdobju ugotavljamo, da so zavodi vzgoje in izobraževanja zelo dobro pripravljeni in spoštujejo tako vsa priporočila NIJZ kot tudi določbe odlokov, ki določajo posamezne ukrepe,« je povedal Slokan.Dotaknil se je tudi nošenja mask v šolah, ki so bile predmet številnih razprav. Kot je poudaril, je odlok še vedno v veljavi: v 2. členu določa, da je maska obvezna v vseh zaprtih prostorih, v 3. členu pa določa izjeme, pri čemer bi rad poudaril tri temeljne izjeme, ki veljajo za šolski prostor. Izjeme so: maska ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, ni obvezna za učence, ko so v svojem matičnem oddelku, ni obvezna za vzgojitelje, pomočnike vzgojiteljev in učitelje do 5. razreda, in sicer pri neposrednem opravljanju dela z otroki. »Zato želim vse vključene v vzgoji in izobraževanje ponovno seznaniti, da so maske v skupnih prostorih zavodov (hodniki, zbornice, jedilnica, sanitarije), obvezne. Prav tako pa so v vrtcu obvezne, ko se aktivnosti ne izvajajo neposredno z otroki. Ob tem tudi starše ponovno obveščam, da so maske v zavodih VIZ še zmeraj obvezne. Če vaš otrok v šolskem prostoru ne bo nosil maske, ne samo, da ga izpostavljate možnosti okužbe, ampak ste lahko tudi odgovorni za prekršek v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih.«Pravnik Terpin pa je predstavil situacijo šol v Italiji. Kot je povedal, bi se morali otroci v šole vrniti po počitnicah 27. februarja lani, a so zaradi epidemije vse šole ostale zaprte do konca šolskega leta. Tako so se vrnili šele septembra, a hitro so šole postale velik vir okužb. »Septembra, ko je bila v Italiji epidemiološka slika še kar dobra, se je tako začelo premikati in družiti se osem milijonov učencev in dijakov ter dva milijona učiteljev, profesorjev in neučnega osebja, kar je v kratkem času prineslo poslabšanje epidemiološke situacije.« Tudi njegov sin se je okužil po samo dveh dneh v šoli in covid preboleval 40 dni.Konec oktobra 2020 so bile torej ponovno zaprte vse srednje šole (oz. se je izvajal na daljavo), pouk se je nadaljeval le v vrtcih in osnovnih šolah. »Šole so tako ostale zaprte do 1. februarja 2021, ko so tudi srednješolci ponovno vstopili v učilnice a le do 50 %. To pomeni pouk le na ponedeljek, sredo in petek, medtem ko je v torek, četrtek in soboto šola na daljavo, saj imajo srednješolci v Italiji pouk tudi ob sobotah.«