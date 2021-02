Oblast odločila, da smo vsi enaki: tako za šolo kot kulturo

Vrata bodo odprli knjižnice, muzeji in galerije po vsej državi



Vlada je podaljšala veljavnost odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev ter sklenila, da se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer v celotni državi odpirajo knjižnice, muzeji in galerije.



Ker se knjižnice odpirajo v vseh statističnih regijah, se iz omenjenega odloka črta izvajanje brezstične izposoje vnaprej pripravljenega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih površinah knjižnic, kar je doslej veljalo za statistične regije, ki so se nahajale v črni fazi, piše v sporočilu za javnost po seji vlade.



Vlada je z odlokom knjižnice, muzeje in galerije v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko sicer ponovno odprla 23. januarja. Do 29. januarja so bile lahko odprte omenjene ustanove v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski statistični regiji.



Nato sta se na črni seznam uvrstili Obalno-kraška in Zasavska statistična regija, s čimer so se ponovno zaprla vrata muzejev, galerij in knjižnic, ki so takrat ponovno prešle na brezstično izposojo vnaprej pripravljenega gradiva.

Stroka ni enotna

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju epidemije so nastopili predsednik vlade, minister za gospodarski razvoj in tehnologijoter minister za obramboVlada je po neuradnih informacijah na svoji 54. redni seji vso državo ponovno obravnavala kot celoto in ne več po statističnih regijah. To pomeni da bo vsa država v rdečem in z rdečimi ukrepi ter da naj bi se celotna prva triada v ponedeljek vrnila v šole. Vlada naj bi na Brdu iskala kompromisno rešitev tako glede šol kot gospodarstva.Pred medije je najprej stopil predsednik vladein povedal, da je epidemija v Sloveniji resna. Obstaja dilema glede razširjenost novih verzij koronavirusa, ki so bolj kužne in se širijo hitreje: »Ena od verzij je uradno odkrita in očitno vpliva na sam potek epidemije. V zadnjem času zmanjšuje pozitivne trende.«Razlika po razširjenosti virusa po regijah se je bistveno zmanjšala, ugotavlja premier. »Razlike so bile celo v razmerju 1 proti 3, zdaj pa je teh razlik zelo malo.« To je pripeljalo do odločitve, da ukrepov v tem času ne vežejo več na regijsko sproščanje. Prva triada bo možna za rdeče regije po celi državi, enako za predšolsko vzgojo in za vsa sproščanja, ki so bila do zdaj: »Ni več črnih in rdečih regij, celotna država je v rdečem območju.«Danes sestanek s predstavniki gospodarstva, kjer se bodo pogovarjali o morebitnem sproščanju dejavnosti ob testiranju. Tistih, ki so predvidene glede na fazo, v kateri se nahajamo, je pojasnil Janša. Če bodo razlike med regijami ostal majhne, bo sproščanje skupno, če ne, pa najprej v tistih regijah, ki bodo epidemiološke bolje.»Tako imenovana konstruktivna oziroma destruktivna nezaupnica po našem mnenju ne sme zavirati dela vlade in koalicije, ker bi bilo to neodgovorno. Razumemo, da tisti, ki so se nekje zaplezali, morajo ta postopek nekako končati. Nekako je tudi prav, da se preštejemo, je pa jasno, da iz tega vsega ne bo nič. Da glasovanje ne bo uspešno. Slovenija bo imela še vedno iste probleme, sredi epidemijo bomo, še vedno v situaciji, ko bi morali združiti moči in skupaj pripraviti izhodno strategijo iz tega epidemiološkega ... časa, ki si ga nihče ni želel in ki je zavrl marsikaj, kar smo načrtovali, da bomo storili.«​Koalicija se je odločila, da majski poziv opoziciji ponovijo. V začetku prihodnjega tedna bodo vsi predsedniki in predsednice deloma noveliran predlog iz maja ponovno prejeli. Janša pravi, da ne želijo, da se čas zapravlja. Opominja pa tudi na vodenje Sveta Evropske unije.Vlada je dopoldne po redne postopku obravnavala soglasje k vpisnim mestom za univerzitetni študij in visokošolskih organizacijah. Razprave še niso končali, saj želijo slišati mnenje iz šolstva in gospodarstva.Minister za gospodarstvoje z izvajanje programa zadovoljen, je povedal. Da so prav naslovili pomoč, da potrjujejo bonitetne ocene. »Okrevanje bo prioriteta v letošnjem letu,« je jasen. Kot glavne teme izpostavlja enakomeren razvoj za vse regije, debirokratizacijo (ukrepi skupine) in spremembo zakonodaje o konoplji. Želi si izkustvenega izobraževanja, poklicno specifična znanja, povezave šolstva z gospodarstvom. »Zavzemam se za pospešeno odpiranje dejavnosti. Želijo si delati, verjamem v spoštovanje ukrepov,« je dejal. Gospodarstvo je stabilno, si pa želi odpreti dolgo zaprtih panog. Danes se bodo sestali s predstavniki, da se naredi še en korak naprej k temu, da se čim več dejavnosti odpre: »Poudarjam, da ne moremo mimo tega, da smo še vedno v globoki krizi in da bi odpiranje vse povprek lahko naredilo več škode kot koristi.«SMC je stranka liberalnega centra, ki lahko delujejo levo in desno, »v levo opozicijo nimamo zaupanja«. Povedal je še, da Kula ne podpirajo. »Čas je, da se preseka to umetno ustvarjanje vladne krize. Verjamem, da bo vlada ohranila večino in ohranilo večino. Rabimo operativno vlado. Upam, da ko to delo opravimo, priložnost za širše sodelovanje. Vsem, ki so za to zainteresirani, ponudimo možnost sodelovanja.«»​Poslanska skupina, stranka SMC je enotna, da končano delo, ki smo ga začeli,« na vprašanje o poslanki SMCodvrnil Počivalšek.»Čestital bi državljanom in državljankam, saj nam je uspelo epidemiološke številke nekoliko obrniti navzdol,« je dejal minister za obrambo. Opozarja, da vlada sama ne more nič, če tega ne izvajajo državljani.​Izpostavil je hitro testiranje, ki da se ga v Sloveniji skuša diskreditirati. Prepričan je, da se z njim lahko bistveno zameji razširjanje virusa. Spregovoril je o načrtu sproščanja ukrepov, da naj vlada odstopi od načrtovanega sproščanja, a njemu se zdi zastavljeno še vedno dobro, saj vsi vemo, kako gredo stvari.Nekatere nastope v parlamentu je označil za grožnjo demokracijo in želi, da se vzpostavijo evropski standardi nekega primernega delovanja v parlamentu. Konstruktivno nezaupnico je označil za brezupnico, to pa vidi priložnost za to, da se preštejejo in konsolidirajo. »V Novi Sloveniji podpiramo rekonstrukcijo vlade,« je dejal Tonin, z namenom še boljše učinkovitosti. Rekonstrukcijo razumejo kot nogometno tekmo: »Pride tudi polčas in želimo s polno močjo odigrati, potem pridejo kakšne zamenjave, lahko tudi v vladnih ekipah. Tako v NSi kot v koalicijskih partnericah.«Na predloge predstojnika centra za nalezljive boleznise je odzval Janša: »Naslednji teden bo tekla razprava o teh predlogih. Če smo optimisti, bomo dosegli oranžno barvo. Če jo, potem so nekateri od teh predlogov dejansko dejstvo, pri nekaterih pa je potrebno slišati še mnenje druge stroke. Pri izbiri, kateri razredi gredo naslednji v šolo, so dileme. Šolniki bi dali prednost zaključnim letnikom osnovne in srednje šole, zaradi jasnih razlogov, in tukaj se bodo morale stroke med seboj uskladiti.« Pojasnil je, da Fafangel le del stroke in da je mnenja treba uskladiti, uravnotežiti. »Reagirali bomo v skladu z načrtom, ki je tukaj, kakšna večja odstopanja lahko vodijo do zmede in bistva odstopanja od ravnanja drugih držav nimajo nobenega smisla, saj si ne želimo, da bi imeli najdaljšo epidemijo v Evropi.«​​Ali Slovenija, če imamo načrt, sploh še potrebuje stroko in epidemiologe? Janša odgovarja, da je načrt pripravljala stroka.Omenil je tudi hitre teste, ki so v zadnjih dneh zaradi netočnosti dvignili nemalo prahu: »​Nihče ne trdi, da so hitri testi tako zanesljivi kot PCR-testi, kar se upoštevanja tiče, pa ravnamo v skladu z evropskimi smernicami.«»Vsi lahko s tem sodelovanjem samo dobimo. Še največ opozicija. Podobno sodelovanje je sprejela stranka SD pod vodstvomleta 2008 in kot vemo, se jim je to zelo obrestovalo na volitvah. Mislim, da bi veljalo ta dober zgled upoštevati,« je o sodelovanju z opozicijo dejal predsednik vlade.Kar se tiče Desusa, je odgovor glasovanje za osmi protikoronski paket, je o statusu Desusa dejal Janez Janša. Vsi poslanci Desusa so zadnji protikoronski zakon podprli.