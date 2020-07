Kacin svari, da virus ni "na dopustu"

»Smo sredi drugega vala«

Potem ko so v soboto v Sloveniji opravili 560 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so 14 novih okužb, se je oglasil uradni vladni govorecPravi, da je morebiten vtis današnjega dne, da je virus "na dopustu" ali pa da "počiva" zelo napačen. »Nasprotno, zelo aktivno se širi prav včeraj in danes. Zaznali ga bomo šele čez 5-7 dni. Druženje ljudi na zabavah, piknikih in porokah je pomemben vir novih žarišč.«In medtem ko predsednik vladeopozarja na pomen doslednega upoštevanja nujnih omejitev, karantentskih odločb in higienskih pravil, pa je direktor Nijz Milan Krek včeraj potrdil , da smo sredi drugega vala epidemije covida 19.»Smo sredi drugega vala in zdaj se odloča, ali bomo imeli hujšega ali pa bomo zadeve obvladali. Ravno zato je moj apel prebivalcem Slovenije, da se discipliniramo in zdržimo teh 14 dni, tri tedne v malo bolj varnem okolju in na ta način onemogočimo virusu, da se širi,« je povedal. Dodal je, »da se bi v naslednjih dneh število verjetno stabiliziralo, če ne bo prišlo kaj vmes«.