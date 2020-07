Krek: Smo sredi drugega vala epidemije, Kacin: Pripravljene imamo nove ukrepe

Kacin: Vlada ima pripravljene nekatere nove ukrepe, a jih še ne bomo uveljavili

V Sloveniji so v petek ob opravljenih 1159 testiranjih potrdili 34 okužb z novim koronavirusom, kar gre za največje število dnevno potrjenih novih primerov od sredine aprila. Medtem ko predsednik vladeopozarja na pomen doslednega upoštevanja nujnih omejitev, karantentskih odločb in higienskih pravil, pa je direktor NIJZv izjavi za TV Slovenija potrdil, da smo sredi drugega vala epidemije covida 19.»Smo sredi drugega vala in zdaj se odloča, ali bomo imeli hujšega, ali pa bomo se zadeve preobvladali. Ravno zato je moj apel do vseh prebivalcev Slovenije, da se discipliniramo in zdržimo teh 14 dni, tri tedne v malo bolj varnem okolju in na ta način onemogočimo virusu, da se širi,« je povedal in dodal, »da se bi v naslednjih dneh število verjetno stabiliziralo, če ne bo prišlo kej vmes«.Preberite tudi: Konkretni skok števila okuženih, tako se je odzval Janša Kot je premier zapisal na Twitterju, smo na razpotju in samo dosledno upoštevanje nujnih omejitev, karantenskih odločb ter higienskih pravil doma, na delovnem mestu, na poti in na dopustih lahko prepreči množična obolenja, smrti in kolaps zdravstva - ter ponovno zaustavljanje javnega življenja.»To je velik izziv. To ni samo medicinski problem za naše zdravstvo. Kot veste, je zdaj aktiviran tudi UKC Maribor kot druga covidbolnišnica pri nas. To je enormen izziv tudi za NIJZ,« je za TV Slovenija dejal vladni govorec. »Vlada ima pripravljene nekatere ukrepe, ampak dokler se ne primejo ti, za katere je bilo že odločeno in jih je res treba tudi udejanjiti in implementirati, je nepotrebno sprejemati nove dodatne ukrepe,« je še dejal Kacin. Ob tem je vladni govorec povedal tudi, da se virus trenutno širi predvsem na večjih druženjih, kot so pikniki in poroke.