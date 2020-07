Kmalu spremembe na zelenem in rdečem seznamu? To so zadnje številke

Zeleni seznam

Podatki veljajo na dan 11. julij 2020. FOTO: A. L.

Rdeči seznam

Podatki veljajo na dan 11. julij 2020. FOTO: A. L.

Kaj pa Hrvaška?



Po vključno včerajšnjih podatkih, ko so Hrvati zabeležili rekordni dan okužb od začetka epidemije – 140 novih primerov v 24 urah –, znaša kazalnik Nijz 25,09, 28. junija pa je prvič presegel vrednost 10, kjer je postavljena meja za varne države. Od takrat se je epidemiološka slika precej naglo poslabševala, zaradi česar jih je vlada z zelenega seznama prestavila na tako imenovani rumeni seznam, na katerem so države, za katere veljajo nekatere omejitve. No, ne za Slovenke in Slovence, le za popotnike iz tistih držav.

Če smo nekateri utegnili pomisliti, da je novi koronavirus že premagan, se vse bolj zdi, da nam do že videne luči na koncu predora manjka še kar nekaj korakov. Epidemiološke razmere po svetu se spreminjajo iz dneva v dan, v nekaterih državah pa beležijo še slabše rezultate, kot so jih marca, ob začetku epidemije. Slovenija je sprejela številne ukrepe, kako zajeziti smrtonosno bolezen, med drugim tudi z omejevanjem prehajanja meje.V glavnem sta oblikovana dva seznama: zeleni, na katerega se uvrstijo varne države, in zloglasni rdeči, na katerem so države s poslabšano epidemiološko sliko in po katerih tudi za Slovence ob vrnitvi velja 14-dnevna karantena. Seznama se občasno spreminjata, sodeč po naših izračunih ju utegnejo kmalu prevetriti. Seveda ima na koncu zadnjo besedo vlada.Na listo varnih držav (nobenih omejitev) je trenutno uvrščenih 23. Te so:1. Avstrija2. Belgija3. Ciper4. Danska5. Češka (brez moravsko-šlezijske administrativne enote Češke)6. Estonija7. Finska8. Francija9. Grčija10. Irska11. Islandija12. Italija13. Latvija14. Lihtenštajn15. Litva16. Madžarska17. Malta18. Nemčija19. Nizozemska20. Norveška21. Slovaška22. Španija23. ŠvicaZa vse smo izračunali kazalnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz), na podlagi katerega ugotavljajo, ali je neka država varna (seštevek števila okužb v 14 dneh, preračunano na 100.000 prebivalcev). Mejo so določili pri vrednosti kazalnika 10. Naš izračun kaže, da je na zelenem seznamu varnih držav sedem takih, ki vrednost 10 presegajo. To so Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Islandija, Španija in Švica. Najvišjo vrednost kazalnika med njimi ima Češka, 18,90, najnižjega pa Malta in Madžarska (obe pod 1). Več o številkah pa na spodnjem grafu.Na listi držav, kjer moramo ob vrnitvi v karanteno tudi Slovenke in Slovenci, je 36 držav. Te so:1. Katar2. Bahrajn3. Čile4. Kuvajt5. Peru6. Armenija7. Džibuti8. Oman9. Brazilija10. Panama11. Belorusija12. Andora13. Singapur14. Švedska15. Maldivi16. Sao Tome in Principe17. Združeni arabski emirati18. Združene države Amerike19. Saudova Arabija20. Rusija21. Moldavija22. Gibraltar23. Bolivija24. Portoriko25. Gabon26. Kajmanski otoki27. Dominikanska republika28. Republika Južna Afrika29. Iran30. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske31. Severna Makedonija32. Bosna in Hercegovina33. Srbija34. Kosovo35. Portugalska36. AlbanijaMed 36 državami smo izbrali 12 Sloveniji (geografsko) bližjih držav in za njih izračunali prej omenjeni kazalnik. Ugotovili smo, da imajo tri države, ki so seznamu, vrednost manjšo od 40, kjer naj bi bila meja za uvrstitev na rdeči seznam. To so Albanija, Gibraltar in Združeno kraljestvo.Moramo pa opozoriti, da Nijz pri tem, kako varna je država, upošteva tudi število opravljenih testov. »Skupno število opravljenih testov na milijon prebivalcev, mora dosegati najmanj 10.000 testov na milijon prebivalcev,« so nam pojasnili pred časom. Podatka, ali te tri države zadnjega kriterija ne izpolnjujejo, nimamo, vsekakor pa lahko rečemo, da so vrednosti kazalnika Nijz za Gibraltar in Združeno kraljestvo daleč od meje za uvrstitev na rdeči seznam, ki je postavljena pri 40. Pravzaprav lahko ugotovimo, da se je vlada odločila na zelenem seznamu obdržati države, ki imajo celo višjo vrednost kazalnika Nijz od nekaterih z rdečega seznama.Izračuni vsekakor kažejo, da bi bilo smiselno seznama nekoliko prevetriti. Pri tem, ali se bo to tudi zgodilo, bo zadnjo besedo imela vlada.Opomba: Vsi podatki o 14-dnevni pogostosti so pridobljeni s spletne strani ECDC in veljajo za 11. julij 2020 (pridobljeni 12. julija 2020 okoli 9. ure), o številu prebivalcev pa s portala Worldometers. Izračun kazalnika Nijz smo opravili sami.