Takšna je Kacinova resnica. Kaj pa pravijo drugi?

Ostali brez Kacinovega pojasnila

Kaj piše v navodilih proizvajalca cepiva AstraZeneca?

V navodilih in glavnih značilnostih zdravila Vaxzervia – tako se namreč po novem imenuje cepivo AstraZenece, o roku uporabnosti piše (nelektorirano):



Neodprta viala



6 mesecev, če je shranjena v hladilniku (2 °C - 8 °C).



Odprta viala



Kemična in fizikalna stabilnost med uporabo sta dokazani od odprtja viale (prvi vbod z iglo) do dajanja cepiva za največ 48 ur v hladilniku (2 °C - 8 °C). V tem časovnem obdobju se lahko cepivo shranjuje in uporablja na temperaturi do 30 °C za enkratno obdobje do 6 ur. Po tem času je treba cepivo zavreči. Cepiva ne vračajte v hladilnik. Z mikrobiološkega stališča je treba cepivo po prvem odprtju uporabiti takoj. Če cepivo ni uporabljeno takoj, so čas shranjevanja in pogoji med uporabo odgovornost uporabnika.

Kaj pravijo tisti, ki cepijo?

Slovensko javnost že več tednov razburjajo novice, da so že bili cepljeni številni mladi in zdravi posamezniki, medtem ko še vedno niso bili tisti, ki bi po strategiji cepljenja morali biti. Zaradi številnih nepravilnosti je vlada razrešila tudi glavnega zdravstvenega inšpektorja in imenovala vršilko dolžnosti. Kaj se dogaja na terenu in zakaj prihaja do takšnih anomalij, je v oddaji Premagajmo covid 19 na RTV Slovenija razlagal nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja: »Nikjer ne piše, da je treba odmerke AstraZenece porabiti takoj. To je stabilno vektorsko cepivo, ki lahko počaka, dan, dva, teden ali več tednov. Samo za Pfizerjevo so bila jasna navodila, da ga je zato, ker je razredčen, treba porabiti takoj. Take prakse so nedopustne. Potem se res zgodi, da se cepijo tisti, ki so pri roki, in ne tisti, ki so na vrsti po prioriteti.«Kacin je še napovedal, da je povsem uresničljivo, da se v aprilu cepijo vsi od 60 do 80 let. »Prednost je treba dati tem ljudem, ne olimpijcem. Najprej je treba cepiti tiste, ki so starejši od 60, da bomo potem cepili starejše od 50.«Iz zdravstvenega sistema so nam sporočili, da to, kar govori Kacin, ne drži v celoti. Namreč, odprto cepivo se mora porabiti najkasneje v 48 urah, ko se uporablja na sobni temperaturi, pa celo v šestih urah (prekinjena hladna veriga). Tako piše tudi v navodilih, ki jih objavljamo v spodnjem okvirju.Kacina smo prek vladnega urada za komuniciranje in kabineta predsednika vlade (tam je namreč državni sekretar) prosili za pojasnilo, zakaj pravi drugače, kot je zapisano v navodilih. Do objave članka odgovora nismo prejeli. Ko ga bomo, ga bomo dodali.Nekaj komentarjev na izjavo Kacina smo dobili iz nekaterih zdravstvenih domov., direktor ZD Hrastnik, je odgovoril: »Gospod Kacin je pristojen za dobavo cepiva in razdelitev na cepilne centre in naj se posveti tej nalogi, ki ni zadovoljivo opravljena. Če dobimo cepiva dovolj, bomo cepili vse, ki se bodo želeli. Osnovna strategija je, da se čim več ljudi v čim krajšem času cepi.«Odzvali so se tudi iz bolj uspešnega zdravstvenega doma po cepljenju. »Cepilni centri cepiva naročamo tedensko, že iz tega izhaja naj jih naročimo za teden, ki prihaja in jih seveda tudi porabimo v tem tednu. Razumeti je bilo, da je distribuirano cepivo namenjeno uporabi. Nobenega navodila, ki bi govorilo naj počakamo s cepljenjem ali vračamo cepivo, ni bilo,« nam je sporočila direktorica ZD Kočevje. Pojasnila je še, da cepivo AstraZenece lahko po odprtju hranimo v hladilniku na 2 do 8 stopinj Celzija 48 ur, na sobni temperaturi do 6 ur: »Neodprto cepivo lahko sicer po navodilih proizvajalca čaka v hladilniku na 2 do 8 stopinj Celzija do 6 mesecev.«