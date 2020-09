Jelinčič: Stopimo skupaj, namesto da podjeb***** eden drugega

Kot smo že poročali, je. Očitajo ji kršenje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije, sum zlorabe uradnega položaja ter nespoštovanje etičnih norm in prikrivanje dejstev, ki so v javnem interesu. Opozicijske SD, Levica in SAB napovedujejo podporo interpelaciji, čeprav o tem, da bo LMŠ to zdaj storila, niso bile seznanjene.Medtem pa prvak SNSmeni, da je nesmiselna in je zato ne bodo podprli.Bolj podrobno je svoje stališče razložil na družabnem omrežju, kjer tudi piše: »Mislim, da je bolj smiselno, da stopimo skupaj in pomagamo reševati skupno domovino, namesto da se zajeb***** in zaradi političnih preferenc podjeb***** eden drugega. Država potrebuje delovanje vseh strank v isti smeri, ne pa, da se stalno ustvarjajo poskusi rušenja obstoječe vlade zaradi lastnih finančno-političnih interesov. Seveda finančni interesi prevladujejo. Osnovo za interpelacijo, ki jo vlagate proti ministrici Pivčevi, temeljite na Komisiji za preprečevanje korupcije in je farsa v primerjavi s svinjarijami in lopovščinami politikov iz prejšnjih mandatov, ki pa jih KPK ni niti povohala.«Odziv ministrice Pivčeve na interpelacijo preberite tu