Tako se je Pivčeva odzvala na interpelacijo

Poslanci DeSUS pričakujejo odločitev še pred interpelacijo

Ministrica za kmetijstvoocenjuje, da je interpelacija njenega dela, ki so jo danes vložile LMŠ, SD, Levica in SAB, tipičen primer zlorabe instituta interpelacije z namenom rušenja vlade. Interpelacija bo priložnost, da se pokaže dobro delo, ki je skladno s koalicijsko pogodbo, je Pivčeva v odzivu na interpelacijo navedla za STA.Po njenih navedbah bo interpelacija priložnost, da se pokaže delo, ki ga opravljajo v »dobro Slovenije, naših kmetov, poljedelcev, vinogradnikov in vseh, ki so ponos naše države«.Očitki opozicije so sicer po ocenah Pivčeve popolna manipulacija polresnic. »Na ta način se namreč želi preusmeriti pozornost od odkrivanja nezakonitih dejanj, ki so se dogajala v državnih podjetjih. Tam, kjer so pretežno kadrovale stranke, ki so danes v opoziciji,« je prepričana ministrica za kmetijstvo.Pivčeva je sicer izgubila tudi podporo poslanske skupine DeSUS, ki je po odstopu z mesta predsednice stranke ne želi več niti na mestu ministrice. Poslanci DeSUS pričakujejo, da se bo vprašanje njenega položaja razrešilo še pred interpelacijo. Odločitev je sicer v rokah premierja Janeza Janše. A če bi Pivčeva ostala na položaju, koalicija po besedah vodje poslanske skupine DeSUSne bi imela več glasov njihovih poslancev.Pogojevanje poslanske skupine je po ocenah Pivčeve najmanj nenavadno, »saj takšno ultimativno izsiljevanje lastnih poslancev v evropski politični praksi ni poznano«.