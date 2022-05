Jelinčič po izgubljenih volitvah spet udaril: »Narod je 'glup'«

Po izgubljenih državnozborskih volitvah, na kateri se stranki SNS ni uspelo prebiti v parlament je v oddaji Ena na ena na Pop TV gostoval Zmago Jelinčič Plemeniti. V pogovoru je ponovil svoje besede izpred nekaj let, s katero je močno razburil javnost, in sicer, da je 'narod glup'. »Že tedaj sem povedal, da to ne velja za ves narod, da pa je po večini res. Poglejte rezultate volitev. Niso razumeli namena teh volitev, temveč so po referendumsko glasovali proti Janezu Janši. To ni rešitev za državo in očitno ta narod ni zrel za demokracijo.« Na vprašanje, zakaj tako nedostojne besede uporablja za večino ljudi, zato ker so volili, kot pač so, pa je še primaknil: »Te besede so žaljive samo za tistega, ki se čuti, da je 'glup', in do nikogar drugega.«

Povedal je tudi, da ima na vrtu doprsni kip Tita, v prejšnji vladi pa je sodeloval z Janšo, ki ima nekdanjega jugoslovanskega voditelja za diktatorja. »Tito je del zgodovine, ki je ne smemo izbrisati, iz zgodovine sem učimo. Večina ljudi sploh ne ve, kdo je bil Tito. Bil je kot močno zdravilo: ozdravi glavno bolezen, ima pa stranske učinke.«

Jelinčič je še dejal, da mu zaradi slovesa iz parlamenta ni hudo, saj za čustva v politiki ni prostora. O nekdanjih razhodih v svoji stranki pa je dejal, da je Sašo Peče iz SNS odšel zaradi finančnih bonitet in da je »iz pisarne odnesel Groharjevo sliko, pa se mu nič ne zgodi«. Potrdil je tudi, da je bil za razhod s Polonco Dobrajc, s katero sta bila par v zasebnem življenju, kriv njen prestop v SDS.

Murko na vrat dobil davčno

Sicer pa je spregovoril tudi o tem, da je denar služil na veliko različnih načinov, da je imel v preteklosti svojo banko, podjetje za predelavo zdravilnih zelišč, veliko pa je zaslužil tudi od prodaje starin – tudi več kot pol milijona evrov. Ko so ga vprašali, kako je financiral hišo v Kopru, je spomnil na svojo izjavo, da mu je denar posodil Damjan Murko. »To je bila seveda zafrkancija. Človek, ki ni imel v žepu niti za 'špricar', pa je na vrat dobil davčno inšpekcijo.«

O svojem zasebnem življenju je povedal še tole: »Kot otrok sem si zlomil nogo, šest tednov sem bil v mavcu, zdravnik pa mi je svetoval baletno šolo. Tako sem tudi plesal v operi in baletu.« Njegovo ljubezen do umetnosti sta podedovali tudi obe hčeri.