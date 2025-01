Jelinčič napovedoval zvijačo ministra, nato pa velik preobrat

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na tiskovni konferenci sporočil, da je odstopil generalni direktor policije Senad Jušić. Ta je odstopno izjavo podal danes zjutraj, minister pa je odstop sprejel. Za v. d. generalnega direktorja bo predlagal dosedanjega direktorja uprave kriminalistične policije Damjana Petriča.

Jelinčič: Iz vladnih krogov sem izvedel ...

Je pa v luči pestrega dogajanja na političnem parketu Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS) v torek na Facebooku napovedoval nekoliko drugačen scenarij.

»Iz vladnih krogov sem izvedel, da Poklukar pripravlja zvijačo, in sicer: ponovi razpis za generalnega direktorja policije; Jušić ostane do rezultatov novega razpisa ali ga določi za v. d.-ja. Jušić dobi mandat še enkrat z boljšo obrazložitvijo sveta in tako ostane na položaju,« je napovedal.

Slabi viri?

A danes se je torej izkazalo, da Jušić odhaja, mesto v. d. generalnega direktorja policije pa se obeta Petriču. Nekateri sledilci so zato Jelinčiča dražili, da ima očitno napačne informacije oziroma slabe vire. Ta pa jim je v svojem stilu odgovoril, da je njegov vir ni slab, temveč da se je Poklukar v zadnjem hipu prestrašil, saj brez glasov Levice in SD ne bi prestal interpelacije. Ti so namreč svojo podporo pogojevali s ponovitvijo zloglasnega razpisa za generalnega direktorja policije.

Kot še pravi Jelinčič, je bilo manj tvegano Jušiću razložiti, da »naj spoka«.