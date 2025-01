Odstopil generalni direktor policije Senad Jušić! Minister pa krivdo vali uradniški svet

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na tiskovni konferenci sporočil, da je odstopil generalni direktor policije Senad Jušić. Ob tem je dodal, da je slednji policijo vodil zelo dobro. Jušić je odstopno izjavo podal danes zjutraj, minister pa je odstop sprejel. Za v. d. generalnega direktorja bo predlagal dosedanjega direktorja uprave kriminalistične policije Damjana Petriča. Pričakuje, da bo vlada predlog potrdila.

Kot je znano, sta Jušiću nedavno obrnila hrbet celo koalicijski SD in Levica, saj je upravno sodišče sklep posebne natečajne komisije o njegovi izbiri prepoznalo kot nezakonit. Ministra pa zato v kratkem čaka celo zagovor. A resnici na ljubo težave niso bile le v imenovanju, saj na vodenje policije padajo tudi očitki o, denimo, nepravilnostih pri delovanju centra za varovanje in zaščito.

Poklukar zavrača očitke in poudarja, da deluje v skladu z zakonodajo.

Opozicija: goreti bi morali vsi alarmi

Kot smo že pisali, je opozicija prepričana, da so razkritja o nepravilnostih dodaten dokaz, da je interpelacija zoper ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki so jo vložili v parlamentarni postopek, upravičena. Odgovornost bi morala po njihovem mnenju prevzeti tako Poklukar kot generalni direktor policije Senad Jušić ter odtopiti skupaj. Da bi ob domnevnih nepravilnostih v CVZ morali goreti vsi rdeči alarmi, je dejal poslanec SDS Andrej Kosi. Predvsem domnevne nepravilnosti glede varovanja ključnih prič, državne tožilke, tudi predsednice DZ ter nezaupanje predsednika vlade so po njegovih besedah znak, da bi nekdo moral prevzeti odgovornost in se posloviti s položaja.

Pravi, da deluje zakonito

»V duhu svoje interpelacije, ki bo prihodnji teden najverjetneje v državnem zboru, sem včeraj obiskal poslansko skupino stranke Levica in poslansko skupino SD, katerim sem pojasnil vse očitke in podal vse odgovore, ki so v sami interpelaciji, in pa seveda sem se v konstruktivnem duhu z vsemi poslankami in poslanci teh dveh strank tudi pogovoril,« je povedal na tiskovni konferenci in dodal, da so poslanci tisti, ki na koncu odločajo.

Drugi očitki Ministru očitajo tudi vprašljivo nabavo stražarskih hišk za policiste, nezadostno ukrepanje v primerih nasilja na območjih z romskim prebivalstvom, opustitev dolžnega ravnanja in izgubo zaupanja v ministrsko funkcijo. Dodatne težave naj bi nastale še pri varovanju sodnikov in tožilcev, ki sodelujejo v postopkih proti članom Kavaškega klana. Sprva so ukinili fizično varovanje sodnice in štirih tožilcev, nato pa so zaradi pritožb in novega ukaza z vrha centra za varovanje in zaščito to odločitev spremenili.



Odgovornost nosi uradniški svet?

»Kar se tiče sodbe upravnega sodišča, še vedno zavzemam stališče, da mag. Jusić, ne jaz kot minister ne vlada nismo naredili nič narobe,« trdi Poklukar in pravi, da odgovornost za pomanjkljivo obrazložen sklep pripada uradniškemu svetu, ki da je »tisti, ki ni zadostno obrazložil sklepa, kar je ugotovilo tudi sodišče«.

Mag. Senad Jušić. FOTO: Jože Suhadolnik

»Sodišče je ugotovilo tudi, da postopka ni potrebno ponoviti, in ni razveljavilo prvotnega postopka. Zato ostajam pri stališču, da je bil mag. Jušić zakonito imenovan na mesto generalnega direktorja Policije.«

»Kar se tiče odgovornosti v CVZ-ju - res je, naložil sem generalnemu direktorju policije, da se temeljito reorganizira delo na Centru za varnost in zaščito.« Dejal je, da bodo dodatna pojasnila prišla v naslednjih dneh in da naj bi po njegovih informacijah policija že pristopila k reorganizaciji CVZ-ja.

O tem, ali bi ob morebitni vnovični kandidaturi znova podprl mag. Jušića, se minister ni opredelil.