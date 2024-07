Jelinčič brutalno: »Si bo žena od Zelenskega kupila še Maseratija? Pa mogoče še unga od Jamesa Bonda?« (VIDEO)

Kot je znano, sta premier Robert Golob in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ta teden podpisala sporazum o sodelovanju na področju varnosti in dolgoročni podpori med državama za obdobje desetih let. Kot je ob podpisu poudaril Golob, je sporazum pomemben dokaz močne in stalne podpore Ukrajini.

Slovenija se s sporazumom, ki sta ga podpisala Golob in Zelenski, zavezuje, da bo raziskala vse možnosti, da bi Ukrajini še naprej nudila potrebno varnostno in obrambno podporo. V letih 2022, 2023 in 2024 je Slovenija Ukrajini zagotovila 13 svežnjev vojaške pomoči. Enako raven pomoči pa namerava zagotoviti tudi v letošnjem in prihodnjih letih, piše v sporazumu.

Hkrati se je Slovenija zavezala, da bo letos prispevala dodatnih pet milijonov evrov za humanitarno pomoč in obnovo Ukrajine, pa tudi za program Žito iz Ukrajine in za blaženje posledic vojne v Ukrajini za prehransko varnost.

Jelinčič se sprašuje, za kaj vse bodo Ukrajinci zapravili slovensko humanitarno pomoč

No, na sporazum pa zelo kritično gleda prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Tako je zapisal, da ga zanima, za kaj vse bodo Ukrajinci zapravili slovensko humanitarno pomoč. »A da si bo žena od Zelenskega kupila še Maseratija? Pa še Lamburginija? Pa mogoče še Aston Martina, unga od Jamesa Bonda, al kako?«

In kaj bo zdaj z Ukrajinci, ki so bili porinjeni v vojno, se še sprašuje Jelinčič. Ne bo jih več, pravi in ugotavlja, kdo je kriv ob tem. Pravi, da Amerika pod demokrati, pa Evropska unija. Slovenčki pa, da so kimali tako levi kot desni, saj nihče ni sledil zdravi kmečki pameti. »Ampak če se tega ne držiš, jih dobiš po glavi. Pravijo, da Bog je ...«, je zaključil Jelinčič.