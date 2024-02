Jelinčič brutalno: »Da Slovenec Slovenca je**. Pa dajte no!« (VIDEO)

Na tekmi med Muro in Mariborom je, kot smo že poročali, v nedeljo prišlo do navijaških izgredov, tekmo pa so prekinili zaradi metanja pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na in ob igrišče. V močni eksploziji ob igrišču, kjer so se ogrevali predvsem Murini igralci, je bilo poškodovanih pet nogometašev in en član strokovnega štaba Mure. V bolnišnici pa je noč preživel nogometaš Niko Kasalo. Tam naj bi zaradi poškodb ušesa ostal vsaj do srede, navaja RTV Slovenija.

Navijaški izgredi odmevajo v Sloveniji, oglasila sta se že predsednik vlade in gospodarski minister. No, strokovnjak za varnostna vprašanja Denis Čaleta pa ob tem opozarja, da imajo klubi poglavitno odgovornost za delo s svojimi navijači. Ko organizirani navijači prestopijo mejo športnega navijanja, se jim morajo klubi odreči.

Grozljiva eskalacija nasilja opozarja Jelinčič, ki je omenjal tudi migrante

Zdaj se je sporočilom v svojem slogu oglasil tudi šef SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Ogorčen je in pravi: »Se čudim kako se slovenski navijač tepejo med sabo. Recimo to, kar se je zgodilo na včerajšnji nogometni tekmi med Mariborom in Mursko Soboto je nedopustno. Da Slovenec Slovenca jebe. Pa dajte no! Nehajte!«.

Dodaja, da gre za grozljivo eskalacijo nasilja in se sprašuje, kam to pelje. Seveda ni mogel iz svoje kože in je omenil tudi migrante, ki da ropajo, posiljujejo in še kaj, Slovenci pa da smo tiho in se raje med seboj pretepamo. Zato Jelinčič predlaga: »Dajmo združit moči, pa drugače reagirajmo.« In še:»Imamo sovražnikov kokr hočte, zato pa pamet v roke, ne se jebat. Samo milijon nas je, zato držimo slovenski rod in ne dajmo se.«

Navijaška skupina Viole obsodila uporabo eksplozivnega sredstva

V navijaški skupini Viole so se danes pridružili obsodbam nedeljskega dogajanja na nogometni tekmi med Muro in Mariborom, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi. V objavi na družbenem omrežju Facebook je skupina incident pripisala »neodgovornemu posamezniku« in se izrekla za »strogo nasprotnico uporabe pirotehničnih sredstev z učinkom poka«.

Kot so dodali, obžalujejo in strogo obsojajo dejanje posameznika na nedeljski tekmi. Ob tem pa je po njihovih besedah »izjemno nepošteno obsojati celotno navijaško skupino ali klub za incident, ki se je zgodil v nedeljo in ga je nedvomno storil le eden, neodgovoren posameznik«.

Dogajanje na tekmi medtem prednostno preiskuje disciplinski sodnik NZS. Generalni sekretar krovne zveze Martin Koželj pa je ob tem pozval vse deležnike k ureditvi sistemske rešitve, ki bo sankcionirala in preprečevala takšne ekscese.

»V primeru, da se izkaže, da je bil predmet vržen iz našega sektorja in v primeru identifikacije posameznika, bomo tudi primerno postopali, skladno z odločitvijo znotraj skupine,« so še zapisali pri navijaški skupini.