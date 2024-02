Pri Muri pretreseni, direktor Maribora se je opravičil: Poškodovanih šest igralcev, dva ne slišita

Pisali smo, da so se nogometaši Mure in Maribora v okviru 21. kroga Prve lige Telemach merili v Fazaneriji v Murski Soboti. Toda tekme, na kateri je Maribor vodil z 2:0, niso izpeljali do konca. V 58. minuti so obračun prekinili zaradi metanja pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na in ob igrišče.

Takrat je odjeknila močna eksplozija ob igrišču, kjer so se ogrevali predvsem Murini igralci. Pri Muri so po tekmi sprva pojasnili, da je »navijaška skupina Viole z eksplozivnim telesom poškodovala pet članov Murinega igralskega in strokovnega štaba«.

Pozneje pa so na novinarski konferenci, kot je objavil Večer, sporočili, da je bilo poškodovanih šest članov Mure, pri čemer imata dva huje poškodovan sluh in opekline. Kot je poročal 24ur.com, sta jo najbolj skupila Tilen Ščernjavič in Niko Kasalo, ki praktično ničesar ne slišita in sta močno poškodovana, po prvih informacijah bosta oba odsotna najmanj šest tednov.

Kot pa je poročal Sportklub, je bil med poškodovanimi tudi Žiga Laci. V vodstvu Mure so bili pretreseni, kar je na novinarski konferenci po tekmi poudaril predsednik črno-belih Robert Kuzmič, medtem ko se je direktor Maribora Bojan Ban opravičil v imenu kluba.

»Začasna izguba sluha, močni glavoboli, opekline po nogah pri dveh nogometaših so zgolj nekatere od posledic tega dejanja. Vseh šest je moralo po pregledu na soboški urgenci na nadaljnje preiskave v UKC Maribor,« so zapisali pri Muri v sporočilu za javnost.

»Na tem mestu se je potrebno vprašati, ali se bomo zaradi določenih posameznikov morali odslej bati za zdravje tako nogometašev kot navijačev. V bližini dogodka se je nahajal tudi eden izmed pobiralcev žog, ki je v strahu zapustil igrišče,« so dodali pri Muri in dodali, da verjamejo, da bo Nogometna zveza Slovenije v tem primeru primerno in ostro ukrepala ter pokazala ničelno toleranco do tovrstnih ekscesov.

Navijaški incident z metanjem pirotehničnih sredstev, v katerem je bilo poškodovanih šest članov nogometnega prvoligaša Mure, je poskrbel za odpoved obračuna 21. kroga Prve lige Telemach v Murski Soboti med Muro in Mariborom. Policija je sporočila, da so dogodek varovali v skladu s sprejetim načrtom ter preiskujejo sum storitve več kaznivih dejanj.

Kot so dodali, so pri izvajanju nalog v zvezi z omenjeno tekmo v dveh primerih odkrili prepovedano drogo in v dveh primerih prepovedano pirotehniko. »Sredi drugega polčasa je prišlo do prepovedane uporabe pirotehnike s strani zaenkrat še neznanih kršiteljev - storilcev med člani organiziranih navijaških skupin, zaradi česar je bilo poškodovanih pet igralcev NŠ Mura in kondicijski trener,« so zapisali pri policiji in dodali, da so bili poškodovani tudi stoli na tribunah stadiona. Zaradi vsega naštetega preiskujejo sum storitve več kaznivih dejanj.

Kot so pojasnili pri policiji, sta se organizator prireditve in predstavnik Nogometne zveze Slovenije odločila, da bosta nogometno tekmo prekinila, zato so organizatorji pozivali mariborske navijače k zapustitvi stadiona. »Nekateri posamezniki - člani ONS Viole - so poziv organizatorja upoštevali, drugi pa so stadion začeli zapuščati šele po pozivu varnostne službe in opozorilih policistov,« so zaključili pri policiji.

Predstavnik Policijske uprave Murska Sobota je v izjavi po tekmi poudaril, da so dva ali tri kršitelje izsledili in jih identificirali, v prihodnjih dneh pa bodo pregledali še nadzorne posnetke, ugotovili okoliščine in zbrali druge dokaze.