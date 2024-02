Incident v Fazaneriji! Tekma odpovedana, dva nogometaša obležala (VIDEO)

Nogometaši Mure in Maribora so se v okviru 21. kroga Prve lige Telemach merili v Fazaneriji v Murski Soboti. Toda tekme, na kateri je Maribor vodil z 2:0, niso izpeljali do konca. V 58. minuti so obračun prekinili zaradi metanja pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na in ob igrišče.

Takrat je odjeknila močna eksplozija ob igrišču, kjer so se ogrevali predvsem Murini igralci. Pri Muri so pojasnili, da je 'navijaška skupina Viole z eksplozivnim telesom poškodovala pet članov Murinega igralskega in strokovnega štaba'. Nekaj od teh je potrebovalo zdravniško pomoč. Sodniki so nato ekipi poslali v slačilnice.

Po dolgi prekinitvi so odgovorni za nadaljevanje tekme postavili pogoj, da bi izpraznili gostujoči navijaški sektor. Ker se to ni zgodilo, so tekmo dokončno odpovedali. Kakšen bo končni razplet tega obračuna, bo treba počakati na odločitev disciplinske komisije tekmovanja.

Kot piše Sport Klub sta dva rezervista domačih, Niko Kasalo in Tilen Ščernjavič, obležala zaradi topovskega udara. Nogometaša imata po incidentu težave s sluhom. Po prvih informacijah praktično nič ne slišita, eden od njiju ima tudi opekline. Odsotna bosta lahko tudi več kot šest tednov. Skupili naj bi jo tudi Žiga Laci, pobiralec žog in Murin kondicijski trener.

Tekma bi sicer moral predstavljati praznik ob začetku praznovanja stoletnice domačega kluba. To si je sicer ogledalo lepo število gledalcev. Mura bo v 22. krogu v sredo gostovala v Kopru, Maribor pa bo dan pozneje gostil Bravo.