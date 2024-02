V nedeljo v Sloveniji umrl nogomet: oglasil se je premier, to pravijo naši bralci

Premier Robert Golob je izrazil ogorčenje in obsodil dogajanje na nedeljski nogometni tekmi med Muro in Mariborom, na kateri je bilo poškodovanih več ljudi. »Huliganstvo in nasilje nimata kaj iskati v športu,« je dejal premier in izrazil svojo skrb in željo po čim prejšnjem okrevanju vseh poškodovanih.

Strokovnjak za varnostna vprašanja Denis Čaleta je po navijaških izgredih na nedeljski nogometni tekmi med Muro in Mariborom opozoril, da imajo klubi poglavitno odgovornost za delo s svojimi navijači. Ko organizirani navijači prestopijo mejo športnega navijanja, se jim morajo klubi odreči, je ocenil za STA. »To tudi pomeni, da navijači, kadar ti niso navijači v pravem pomenu besede, enostavno ne smejo imeti več podpore klubov,« je dejal.

Na tekmi 21. kroga Prve lige Telemach med Muro in Mariborom so namreč izbruhnili navijaški izgredi, tekmo pa so prekinili zaradi metanja pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na igrišče in ob njega. V močni eksploziji ob igrišču, kjer so se ogrevali predvsem Murini igralci, je bilo poškodovanih pet nogometašev in en član strokovnega štaba Mure. V bolnišnici pa je noč preživel nogometaš Niko Kasalo.

Obsodbe dogodka prihajajo z več strani. Dogodek so tako med drugim že obžalovali in ga obsodili tako v nogometnem klubu Maribor in Nogometni zvezi Slovenije, mariborski župan Saša Arsenovič pa se je v imenu mesta opravičil poškodovanim.

Ničelna toleranca do vsakršnega navijaškega nasilja

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je obsodil dogajanje na nedeljski nogometni tekmi med Muro in Mariborom, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi.

»Namesto praznika nogometa smo bili priča nedopustnem izbruhu huliganstva,« je dejal. Kot so sporočili z ministrstva, primer preiskuje tudi inšpektorat za šport.

Poklukar zahteval poročilo policije glede varovanja nogometne tekme

Minister Boštjan Poklukar je prek Direktorata za policijo in druge varnostne naloge zahteval poročilo policije o njihovih ukrepih v povezavi z varovanjem nogometne tekme v Murski Soboti.

Minister Poklukar ob tem najostreje obsoja kakršno koli obliko nasilja, naj bo to v šport, kot je bilo v tem primeru, ali kjer koli drugje. Do nasilja moramo imeti ničelno toleranco. Zato bosta predvidoma še v tem tednu minister za notranje zadeve in minister za gospodarstvo, turizem in šport sklicala sestanek s pristojnimi inštitucijami, s katerimi bomo razpravljali, kako bi lahko tovrstna dejanja v prihodnje preprečili.

Policija po informacijah policijske uprave Murska Sobota primer še preiskuje. Po poročanju RTV Slovenija pa naj bi policija izsledila najmanj dva kršitelja.

