Mariborski navijači divjali v Prekmurju, spodrsljaj Štajercev razveselil Olimpijo

Konec tedna v slovenskem nogometnem prvenstvu so zaznamovali navijači Maribora. Vijolični so namreč gostovali v Murski Soboti, toda tekme 21. kroga 1. SNL med Muro in Mariborom niso speljali do konca. Sodnik David Šmajc jo je namreč prekinil v 58. minuti – pri vodstvu gostov z 2:0 – zaradi metanja pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na igrišče. Izgredniki so poškodovali tudi tri nogometaše Mure, ki so se ogrevali ob robu igrišča.

Po 180 minutah drugega dela sezone v 1. SNL je bitka za prvaka na začetnem izhodišču drugega dela sezone. Razlika med vodilnimi Celjani in branilci naslova nogometaši Olimpije se je vrnila na 10 točk. Zeleno-beli so proti Radomljanom prepričljivo popravili uvodni spodrsljaj, Celjani so v Spodnji Šiški prišli do točke, slavili so že tri. Toda ...

Olimpija spet na minus deset Izidi 21. kroga 1. SNL: Bravo – Celje 0:0, Kalcer Radomlje – Olimpija 1:3 (Vokić 61.; N. Motika 22., Marin 28., 58.), Aluminij – Koper 1:2 (Kljun 19.; Mittendorfer 4., Nkada 87.), Rogaška – Domžale 4:1 (Mijić 5., 7., Kurež 64., Korošec 90.; Markuš 14.), Mura – Maribor prekinjena in odpovedana v 58. minuti pri rezultatu 0:2 (Iličić 16., Soudani 40.); vrstni red strelcev: 10 – Rui Pedro, 9 – Jakupović (Maribor), Poplatnik (Bravo); vrstni red: Celje 51, Olimpija 41, Koper in Bravo po 33, Maribor 32, Mura 25, Domžale 23, Radomlje 20, Aluminij 18, Rogaška 15; pari 22. kroga: Kalcer Radomlje – Aluminij (20. t. m.), Olimpija – Domžale, Koper – Mura (oba 21. t.m.), Celje – Rogaška, Maribor – Bravo (oba 22. t. m.).

V 89. minuti je celjski napadalec Sunday Adetunji premagal domačega vratarja Matijo Orbanića, a je po oceni glavnega sodnika Mateja Juga pred tem v dvoboju z zadnjim možem v šišenski obrambi Nemanjo Jakšićem storil prekršek.

Razmerja sil in vloge favoritov so ostala enaka, Celjani so na prvem gostovanju v glavnem mestu – drugo bo čez dva tedna v Stožicah – strelsko zatajili. Večji del tekme so napadali, toda Šiškarji so imeli v vratih zanesljivega vratarja Orbanića.

Atomski nabor napadalcev

Zeleno-belim je odleglo, odgovor po manjšem polomu proti zadnji Rogaški je bil udaren in sporočilen tudi za Celjane. »Naj jim bo iz tekme v tekmo težje,« ni skrival zadovoljstva Olimpijin trener Zoran Zeljković. Kako ne bi bil, dobil je potrditev o tem, da ima na voljo »atomski« nabor ustvarjalnih in napadalno usmerjenih igralcev za prihodnost. In tudi sedanjost.

Antonio Marin, zimska okrepitev, je z dvema prefinjenima goloma upravičil uvrstitev v začetno enajsterico. »Lep start, moštvo se je na nekoliko slabšem igrišču odzvalo tudi fajtersko,« je bil nasmejan 23-letni otrok zagrebškega Dinama, ki je v preteklosti veljal za velikega upa hrvaškega nogometa, potem pa je njegov razvoj zastal.

»Res smo izgubili Ruija Pedra, toda na dolgi rok je Marin močnejši adut,« je o igralcu, ki ima nekaj več, kot je še dodal, povedal Zeljković. Marinovo pot proti Ljubljani je usmeril tudi njegov nekdanji soigralec in zdaj hud slovenski tekmec pri Celju Luka Menalo.

Celjski napadalni adut, Rus Jegor Prucev, ni bil v najboljši dnevni formi. FOTO: Jože Suhadolnik

»Pričakovanja so bila vedno velika, a s tem sem se naučil živeti in upam, da bom le nadaljeval v takšnem ritmu,« je raznovrstni Zagrebčan zaokrožil gostovanje pri Radomljah, na katerem je Zeljković prve minute namenil tudi zadnjemu novincu Ivanu Durdovu. Tudi 23-letni Splitčan ima v nogah znanje in dinamit. Nemanja Motika, 20-letni Srb, ki nastopa kot tujec, a je v postopku pridobitve nemškega državljanstva, saj je rojen v Berlinu, je znova potrdil, da je nabrušen in nared za nov razvojni korak v Ljubljani in z zeleno-belimi. Vse bliže nepogrešljivemu je tudi slovenski up iz Slovenskih goric, 22-letni Marko Brest. V tej konkrenci se bosta morala potruditi še 22-letni Avstrijec Raul Florucz in najmlajši med njimi, 20-letni bošnjaški reprezentant do 21 let Admir Bristrić. Zaradi mladih sil se Zeljkoviću in tudi glavnima selektorjema, direktorju Igorju Barišiću in športnemu direktorju Goranu Boromisi, lahko kar smeje, s kakšnimi orožji bodo lahko napadli naslov prvaka v naslednji sezoni. V tej so Celjani najbrž že predaleč.