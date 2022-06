Je pogrešana Alma odšla s skrivnostnim Nemcem? To o njenem izginotju pravi policija

25. junija bo minilo natanko tri leta od skrivnostnega izginotja Domžalčanke Alme Novljan, za katero se je med sprehodom po Mljetu izgubila vsaka sled. To, da se je takrat 63-letna Alma vdrla v zemljo, je še toliko bolj nepredstavljivo, saj v eni največjih iskalnih akcij na Hrvaškem niso našli niti enega koščka njenega oblačila ali opreme. Neuspešno so jo iskali gorski reševalci, gasilci, policija, vojska, potapljači in čuvaji narodnega parka.

Policija še ni preklicala iskanja

Alma v evidenci pogrešanih oseb. FOTO: Nestali.hr

Alma je po treh letih od njenega izginotja še vedno v evidenci pogrešanih oseb na Hrvaškem. Kot so nam pojasnili pri hrvaški policiji, še vedno – kljub intenzivnim iskalnim ukrepom in kriminalistični preiskavi – niso našli koristnih informacij. Doslej zbrani podatki ne kažejo, da bi šlo za kaznivo dejanje. »Primer je še vedno odprt, sodelujemo s slovensko policijo in preverjamo vse nove informacije v zvezi z njegovim izginotjem, iskanje pa bo ustavljeno šele, ko bo pogrešana oseba najdena ali ob neugodnem izidu – najdbi trupla ali posmrtnih ostankov.«

Izginotje še vedno preiskuje tudi slovenska policija. »V zadevi policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, saj pogrešana oseba še ni najdena. O vseh ugotovitvah policija obvešča okrožno državno tožilstvo. Dokler pogrešana oseba ni najdena, so vse informacije v pomoč pri iskanju, zato javnost ponovno naprošamo, da vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani, to sporočijo na telefonsko številko 113, PP Domžale na 01 724 6580, lahko tudi na 080 1200,« pravijo pri PU Ljubljana.

Družina verjame, da je živa

Po izginotju Alme se je v javnosti pojavilo več ugibanj in teorij, kaj bi se lahko z njo zgodilo. Almin sin Jani je lani za Slovenske novice izrazil prepričanje, da je njegova mati še vedno živa. Alma ima namreč vrsto epilepsije, ki v stresnih okoliščinah negativno vpliva na spomin. Tako bi bila lahko v kakšni ustanovi, pa ne bi znala povedati, od kod prihaja in kdo so njeni sorodniki.

Nihalo pokazalo, da je končala tragično

Drago Žarković iz Maribora, ki se že več let ukvarja z ugotavljanjem resnice o nekaterih usodnih dogodkih z uporabo nihala, pa nam pred časom žal ni sporočil dobrih novic. Prepričan je, da je Alma usodnega dne odšla s skrivnostnim Nemcem, ki ga je po izginotju omenjal mož, in da je na žalost že pokojna. Po njegovih besedah je po vsej verjetnosti storila samomor, njeno truplo pa naj bi bilo nekje v tujini, a ne na Hrvaškem. Nihalo sicer ne velja za najzanesljivejše napovedovalno orodje, a vendar je Žarkovičevo letos že razkrilo resnico o tragični usodi pogrešane osebe.