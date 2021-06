Po dveh letih iskanja Alme Novljan policija prosi za pomoč, družina verjame, da je živa

Sin je prepričan, da je živa



Skrivnostnega nemškega turista policija ni izsledila

Ta teden mineva natanko dve leti od skrivnostnega izginotja Slovenke, za katero se je med sprehodom po Mljetu izgubila vsaka sled. Novljanova je takrat dobesedno udrla v zemljo, saj v eni največjih iskalnih akcij na Hrvaškem niso našli niti koščka majice, klobuka ali očal. Iskali so jo gorski reševalci, gasilci, policija, vojska, potapljači, čuvaji nacionalnega parka, a brez uspeha.Po dveh letih naši policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, saj pogrešana oseba še ni najdena. O vseh ugotovitvah policija obvešča okrožno državno tožilstvo. »Dokler pogrešana oseba ni najdena, so vse informacije v pomoč pri iskanju, zato javnost ponovno prosimo, da vsi, ki bi kar koli vedeli o pogrešani, to sporočijo na 113, postajo Domžale na telefonsko številko (01) 724 65 80, lahko tudi anonimno na 080 1200,« pozivajo pri ljubljanski policijski upravi.Hrvaški policisti pa so nam pojasnili, da kljub iskalnim ukrepom in kriminalistični preiskavi do zdaj niso našli koristnih informacij o izginotju Novljanove. Primer je še vedno odprt, kar pomeni, da policija še naprej preverja vse nove podatke, povezane z njenim izginotjem, iskanje pa se bo ustavilo šele, ko bo pogrešana oseba najdena ali pa z najdbo njenega trupla oziroma posmrtnih ostankov.Almin sinše vedno verjame, da je njegova mati živa. Kot je pred dnevi dejal za Slovenske novice, ima Alma vrsto epilepsije, ki v stresnih okoliščinah negativno vpliva na spomin. Tako bi bila lahko v kakšni ustanovi, pa ne bi znala povedati, od kod prihaja in kdo so njeni sorodniki. »Še vedno menim, da je živa. O tem sem prepričan, ker se je od mene vsak sorodnik, ki je umrl, na določen način poslovil. Ona pa še ne,« razloži Jani. Novljanovi zato še vedno vsem, ki bi policiji posredovali uporabne informacije, ponujajo denarno nagrado.Domžalčanka je izginila 25. junija, ko sta z možem hodila po otoku. Žena je odšla naprej, on pa ji je sledil. Nekje na poti je Alma izginila, zaradi česar je možprijavil pogrešanje. Stekla je obsežna iskalna akcija, vendar ni obrodila sadov. Mož in sin sta se aktivno vključevala v iskanje, Janez je celo nekaj dni spal na klopci blizu lokacije, kjer sta se zadnjič videla. Posebej ga je skrbelo tudi zato, ker ima žena, s katero bi letos praznovala 46 let poroke, obliko epilepsije in bipolarno motnjo.Potem ko je stekla iskalna akcija, so se med slovenskimi pojavile številne teorije, kaj bi se z Domžalčanko lahko zgodilo. Predvsem še vedno duhove buri skrivnostni nemški turist, ki je na usodni potki spremljal slovenska zakonca. Hrvaška policija ga namreč nikdar ni opazila na posnetkih nadzornih kamer ali kakor koli izsledila.