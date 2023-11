Janševim se smeji: od Pirc Musarjeve DZ zahteva pojasnila o pomilostitvah »obsojenih tihotapcev ljudi«

DZ je na predlog poslanske skupine SDS s prvopodpisano Jelko Godec brez glasu proti sprejel sklep, s katerim je pozval predsednico republike Natašo Pirc Musar, naj se izreče o izvajanju zakona o pomilostitvi in predlogih za spremembo zakona. Razlog je njena pomilostitev treh obsojenih zaradi pomoči pri nezakonitem prečkanju meje.

»Zelo čudno sporočilo«

V imenu predlagatelja je Branko Grims v obrazložitvi predloga sklepa ocenil, da Slovenija zaradi povečanega števila migrantov, čemur pripisuje porast števila kaznivih dejanj, ni več varna država. Odločitev predsednice republike, da v takšnih razmerah pomilosti tri »obsojene tihotapce ljudi«, javnosti daje »zelo čudno sporočilo«, je dejal.

Slovenija je in ostaja varna država, je v imenu poslanske skupine Svoboda zatrdil njen vodja Borut Sajovic. Po njegovih besedah želi SDS z lažnimi sporočili o migracijah zavajati, deliti in strašiti državljane, za kar ima ta stranka političen motiv. »Mi v tej zgodi seveda ne želimo in ne bomo sodelovali,« je bil jasen. A se v poslanski skupini kljub temu veselijo odgovora Pirc Musarjeve, ki bo imela priložnost pojasniti svoje odločitve.

Odziv predsednice Predsednica republike odločitev DZ spoštuje in bo skladno s predvidenim postopkom in v okviru določenih rokov podala mnenje, so sporočili iz urada predsednice republike. Prejšnji teden so iz njenega urada sporočili, da predsednica pri pomilostitvah deluje skladno z zakonom. Doslej je odločala o 27 pomilostitvah, od tega je ugodila le štirim prošnjam. Pirc Musar je dodala, da je zloraba migracijske problematike in težkih osebnih zgodb z namenom poceni pridobivanja političnih točk zavržno dejanje.

Velja, da se predsednica republike za pomilostitev načeloma odloči, če soglasje temu dajo vse vpletene institucije, je v imenu poslanske skupine SDS dejal Dejan Kaloh. Temu sta po njegovih besedah v primeru ukrajinskega državljana nasprotovalo koprsko tožilstvo in sodišče, v primeru druge pomilostitve pa je temu nasprotovalo tožilstvo na Ptuju. Predsednica republike ima sicer diskrecijsko pravico in ji teh mnenj ni treba upoštevati, a ima hkrati moralno in etično dolžnost do državljanov, še zlasti ko gre za njihovo varnost, je dodal.

Sklep so podprli tudi v poslanski skupini NSi, saj so se v javnosti pojavile številne informacije in interpretacije teh pomilostitev, je dejala Vida Čadonič Špelič.

Levica: SDS vprašanj o migracijah ne odpira dobronamerno

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je ocenil, da stranka SDS vprašanj o migracijah ne odpira dobronamerno, temveč na »najbolj nizkoten način, kako zlorabljati nesreče posamičnih ljudi za neke lastne ali pa širše politične interese«. Sklep s pozivom predsednici republike so kljub temu podprli, da poslanci Pirc Musarjevi dajo možnost bolj natančno in v pisni obliki obrazložiti njen vidik, je navedel.