Janševi nad predsednico: Pirc Musarjeva pomilostila že tretjega tujca

V poslanski skupini SDS zahtevajo sklic izredne seje Državnega zbora.

Zato so se odločili že po tretji pomilostitev tujca, odkar je Nataša Pirc Musar nastopila mandat predsednice Republike Slovenije. Iz ukazov o pomilostitvi pa ni razvidnih obrazložitev razlogov o njegovi pomilostitvi, navajajo v SDS. Gre za tujca Ozgurja Dogana, tako razkriva nedavna objava v Uradnem listu Republike Slovenije. »Ozgur Dogan, rojeni 25. 2. 1977, se s pomilostitvijo odpusti izvršitev preostanka izrečene stranske kazni izgona tujca iz ozemlja Republike Slovenije po sodbi Okrožnega sodišča na Ptuju, opravilna številka I K 43441/2022 z dne 11. 7. 2022.«, je zapisano v Uradnem listu.

Predsednica Republike Slovenije je že pred tem pomilostila tudi dve osebi, ki sta se ukvarjali s tihotapljenjem nezakonitih migrantov, opozarjajo v največji opozicijski stranki. Iz uradnega lista, kjer se ukazi o pomilostitvi objavljajo, je razvidno, da sta bila milosti deležna tujca, Valeriij Arakcheiev in Nemanja Kuzmanović.

»Ker gre za vprašanja varnosti državljank in državljanov ter njihovega premoženja so takšne pomilostitve nesprejemljive. Še posebej v času, ko se soočamo s povečanim varnostnim tveganjem zaradi povečanega števila nezakonitih migrantov so takšne pomilostitve nedopustne. Ob tem je potrebno poudariti, da tudi policija v svojih poročilih opozarja na povečano varnostno tveganje zaradi zgostitve prosilcev za mednarodno zaščito na nekaterih javnih mestih,« trdijo.

Državnemu zboru Republike Slovenije ob tem v SDS predlagajo, da priporoča vladi, da v roku dveh mesecev pripravi in sprejme takšne rešitve zakona o pomilostitvah, s katerimi se bo zagotovilo preglednost postopka pomilostitev z obrazložitvami razlogov o pomilostitvah, s čimer bi se preprečilo zlorabe pri pomilostitvah in omejilo pomilostitve, da ne bi prihajalo do nepopravljivih posledic.