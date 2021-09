Janša: Toliko denarja so vam doslej zapravili petkovi protestniki (VIDEO)

Notranji ministerje v ponedeljek v državnem zboru dejal, da »za vsako kolesarjenje ob petkih davkoplačevalci plačamo od 40 do 50 tisoč evrov«. V tem letu smo po njegovih besedah zaradi neprijavljenih protestov plačali že višino dveh novih vrtcev ali ene nove šole.Hojsove besede je na twitterju poobjavil tudi premier, ki pravi, da bi lahko za ta denar zgradili kakšno šolo ali dom za starejše. »Stroškov zdravljenja tistih, ki so jih okužili, pa se sploh ne da izračunati.«Minuli petek je bil v Ljubljani že 75. protivladni protest kolesarjev. Če držijo navedbe Hojsa, so samo petkove protestne dejavnosti v središču prestolnice državo stale najmanj tri milijone evrov. Kako je minister prišel do teh številk, preverjamo na ministrstvu za notranje zadeve in v stranki SDS, ki je objavila video. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.