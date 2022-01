Janša razkril, zakaj ni razglašena epidemija

Predsednik vlade Janez Janša v parlamentu v okviru preiskovalne komisije, ki je pod drobnogled vzela z epidemijo covida 19 povezane vladne ukrepe, odgovarja na vprašanja poslancev. Med drugim je pojasnil tudi, zakaj danes, ko se soočamo z rekordnimi številkami, ni razglašena epidemija.

»Imamo opravka z varianto koronavirusa, ki je drugačna od tiste, ki je krožila jeseni 2020. Res se širi hitreje, a je blažja. Ne vemo, zakaj je tako, ali je tako zaradi precepljenosti ali zaradi različice,« je dejal Janša.

V začetku tedna je spodbudne novice o pandemiji sporočila tudi Ema, ki meni, da se z različico omikron covid 19 spreminja v endemično bolezen, s katero se lahko živi, čeprav za zdaj ostaja pandemična. Svetovna zdravstvena organizacija pa je dodala, da je več kot polovica ljudi v Evropi na dobri poti, da bo v naslednjih dveh mesecih zbolela za to različico. Poudarili so tudi, da študije potrjujejo, da je kljub večji nalezljivosti tveganje za hospitalizacijo pri tej različici med tretjino in polovico tistega, ki ga predstavlja sev delta.