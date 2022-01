Vlada bo pretresala ukrepe, spremembe v veljavi že prihodnji teden

Vlada bo predvidoma danes obravnavala spremembe odloka o izjemah pri karanteni na domu po visoko tveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom, je v četrtek napovedal minister za zdravje Janez Poklukar. Kot je dejal, bodo novosti najverjetneje začele veljati v prihodnjem tednu, javnosti pa naj bi jih skupaj z epidemiologi predstavili že danes.

Kot je namignil Poklukar, bi se spremembe lahko nanašale na odrejanje karanten v šolstvu. Na vprašanje o možnosti zapiranja šol zaradi pospešenega širjenja koronavirusa je v četrtek ob obisku cepilne točke v Laške namreč odgovoril, da bodo šole, če bo treba zapirati družbo, gotovo na vrsti zadnje. Sam pa verjame, da bo k nadaljnjemu delovanju šol prispevala tudi današnja sprememba na področju karanten.

Največ težav povzroča novo pravilo

Razmere v šolah so zaradi okužb zelo resne, je v sredo za STA opozoril predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan. Težave po njegovih besedah povzroča predvsem novo pravilo, da mora učitelj v karanteno, če je bil 15 minut v istem prostoru kot okužen učenec, medtem ko je bil prej ta čas 45 minut. Ali bo torej do sprememb prišlo tudi pri odrejanju karanten učiteljem, še ni znano.

V javnosti se je v četrtek špekuliralo tudi o možnosti skrajšanja odrejenih karanten z obstoječih sedem dni na pet. Po neuradnih informacijah STA do krajšanja odrejenih karanten danes še ne bo prišlo.

Karantena le še pet dni?

Pred tem je vlada na predlog epidemiologov karantene sicer že skrajšala z deset dni na sedem. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je prejšnji teden za N1 dejal, da bi se lahko dolžina odrejenih karanten skrajšala na pet dni, a ne, dokler omikron v Sloveniji ne bo prevladujoča različica koronavirusa.