Janša odgovoril Fafanglu

Predsednik vladeje potrdil, da so prejeli predlog prvega epidemiologa v državiza pomoč pri sledenju stikov okuženih z novim koronavirusom. Tudi ob pomoči vojske, če mogoče, smo poročali v članku Fafanglu prekipelo, na pomoč bi poklical tudi vojsko . Pripisal je, da so predlog podali večkrat in da čakajo. Janša je na novinarski konferenci ob prvem letu vlade potrdil, da so prejeli predlog, da se na novo zaposli tisoč ljudi, ki naj bi sledili stikom. »Tisoč ljudi ne bomo zaposlili,« je odgovoril Janša. Dodal je, da je sledenje stikov le en del problema, drugi pa je nadzor nad izvajanjem karantenskih odločb. Izpostavil je še, da imajo nekaj notranjih rezerv tudi na Nacionalnem inštitut za javno zdravje, kjer je zaposlenih prek 500 ljudi.Kar se tiče pomoči vojske, je dalo ministrstvo za obrambo svoj predlog. Več o tem je povedal minister za obrambo, in sicer, da so izdelali štiri različice:– lahko bi se uporabilo vojake, a ugotavlja, da je slovenska javnost občutljiva na vojsko, v smislu, kako bi bilo, če bi jih vojaki klicali,– razmišljali so o javnih delih,– o civilni zaščiti ali– o najemu profesionalnega klicnega centra.A končno odločitev, tako Tonin, je na strani gospoda Fafangla in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz), da izberejo, katera opcija je najboljša.