Fafanglu prekipelo, na pomoč bi poklical tudi vojsko

Na Fafangla smo naslovili prošnjo za dodatna pojasnila, ali bi vojaki za pomoč epidemiologom potrebovali kakšno dodatno usposabljanje ter komu je bil namenjen njegov zapis oziroma kdo »nabija« epidemiologe glede sledenja stikov.



Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Mora prebolevnik ponovno v karanteno?

Hkrati je Fafangel odgovoril na vprašanje očeta, ki ima doma najstnico. Ta je prebolela covid 19, očeta pa je zanimalo, ali bi morala, če bi v prihodnje zbolel kateri izmed njenih sošolcev ali drug njen stik, ponovno v karanteno. Fafangel mu je pojasnil, da ji v tem primeru ne bi bilo treba ponovno v karanteno in da to velja šest mesecev po zaključku bolezni.

»Sit nabijanja na nas,« je sporočil, predstojnik centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz). »Epidemiologi smo vedno pripravljeni koordinirati sledenje stikov,« je dodal, ob tem pa pojasnil, da bi bilo nujno poskrbeti za namensko plačani kader, tudi vojake, da bi morali slediti vseskozi, poskrbeti za tehnologijo in lokacijo ter za varovanje osebnih podatkov. »Vse to stane, predlagali smo večkrat, čakamo,« je sklenil svoj zapis.Tokrat pa ni prvič, da se je Fafangel razjezil zaradi iskanja stikov epidemiologov. »Ne razumem, kaj nekateri, ki govorijo o iskanju stikov, želijo povedati, ko 'govorijo o ponovnem iskanju stikov'. Strah me je, da zadevo komentirajo osebe, ki tega niso nikoli (v nobenem kontekstu) izvajale v svojem življenju,« je zapisal pred časom, nato pa opisal, na kakšne težave pogosto naletijo epidemiologi pri sledenju stikov okuženih.