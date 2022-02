Janša napovedal shod v podporo Ukrajini

Premier Janez Janša je napovedal shod v podporo Ukrajini, ki se sooča z rusko agresijo. Shod naj bi potekal v sredo ob 17. uri v Ljubljani, natančnejšo lokacijo pa namerava sporočiti danes, je v nedeljo zvečer tvitnil premier.

Janša je sicer medtem spregovoril tudi za vseevropsko medijsko mrežo Euractiv in opozoril, da Zahod mora ustaviti ruskega predsednika Vladimirja Putina zdaj, saj če bo padel Kijev, bo to imelo posledice za celoten vzhod Evrope.

»Stoodstotno sem prepričan, če Rusija v Ukrajini ne bo ustavljena in če Kijev pade, potem bosta naslednja cilja Moldavija, Gruzija, nato se bodo težave razširile na Zahodnem Balkanu, zatem bodo naslednja tarča baltske države,« je dejal Janša.

Skrbi ga domino učinek

Če bo Rusija uspešna s svojo invazijo, bo sledil »domino učinek«, je prepričan slovenski premier. Dejal je tudi, da bi se morala »Evropa naučiti kaj iz svoje zgodovine«, in namignil na politiko pomirjanja pred drugo svetovno vojno in vojnami v Jugoslaviji. Putina pa je primerjal z nevarnimi osebnostmi iz evropske zgodovine: »Ni formule za sodelovanje z ljudmi, ki razmišljajo kot Hitler ali Stalin. Ustaviti jih je treba že na začetku,« je dejal.

To bo zaradi sankcij, vojaške pomoči in tudi žrtev drago. »Vendar pa bo cena za to, da se ga ustavi zdaj, tisočkrat nižja od cene, če mu mu bomo pustili vzeti Ukrajino,« je še dodal Janša.

V pogovoru za Euractiv je spregovoril tudi o pobudi, da bi Ukrajini omogočili članstvo v EU do leta 2030, kar je predlagal skupaj s poljskim kolegom Mateuszem Morawieckim. Menil je, da je zdaj pravi čas za razmislek o strateških spremembah, saj da se javno mnenje v Zahodni Evropi spreminja.