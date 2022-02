Razmere v Kijevu zelo napete, se bo vmešala Belorusija? (V ŽIVO)

Razmere v Kijevu so zelo napete, a ruske sile ga kljub nekaterim drugačnim trditvam niso povsem obkolile, je v nedeljo zvečer zatrdil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Ukrajinska vojska se krčevito upira in ruska stran je utrpela številne žrtve, Rusi pa naj bi zasedli mesto Berdjansk.

V nedeljo zvečer se je v Kijevu znova sprožil zračni alarm. Ponekod v mestu je prišlo do izmenjave strelov, je sporočil Kličko. V milijonskem mestu sicer od 17. ure do 7. ure po krajevnem času velja policijska ura. Župan je prebivalce pozval, naj se v mesto odpravijo le ob dovoljenem času, če je to nujno potrebno, na primer v trgovino ali lekarno. Prosil jih je še, naj pomagajo starejšim in samskim.

V ruske roke pa je v nedeljo padlo pristaniško mesto Berdjansk, ki leži na jugovzhodu Ukrajine, je na Facebooku objavil vršilec dolžnosti župana Oleksandr Svidlo. Kot je dodal, so jih ruski vojaki obvestili, da so vse upravne stavbe pod njihovim nadzorom. V Berdjansku, kjer živi okoli 100.000 ljudi, je tudi pomorsko vojaško oporišče, še poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Sateliski posnetki obleganja Ukrajine. FOTO: Satellite Image ©2022 Maxar Tec Via Reuters

Začetek mirovnih pogajanj

Mirovna pogajanja med Moskvo in Kijevom naj bi se po prvotnih načrtih začela v nedeljo zvečer, vendar je prišlo do zamude, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Razlog naj bi bile po poročanju ruske tiskovne agencije Tass logistične težave ukrajinske delegacije.

Ukrajina se je strinjala, da bo v nedeljo začela mirovna pogajanja z Rusijo, ruski predsednik Vladimir Putin pa je opozoril na možnost jedrske eskalacije z Zahodom. »Ne verjamem v rezultat tega srečanja, a poskusimo,« je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Se bo vmešala Belorusija?

Tuje agencije poročajo tudi o namigih, da bi se lahko Belorusija že v ponedeljek uradno vpletla v vojno v Ukrajini. Del ruskih sil je sicer v Ukrajino vdrl prav iz Belorusije.

Beloruski volivci so se sicer na nedeljskem referendumu o ustavnih reformah odločili, da ima lahko njihova država jedrsko orožje in rusko vojsko na svojem ozemlju, obenem pa so 67-letnemu predsedniku Aleksandru Lukašenku omogočili predsedniški mandat vse do leta 2035.

Lukašenko je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu dovolil, da so ruske enote napadle Ukrajino z ozemlja Belorusije, ki je jedrsko orožje po razpadu Sovjetske zveze predala Rusiji. Ta bo lahko po novem jedrske rakete spet namestila v Belorusiji, to pomeni bližje Evropi.

Ukrajinski vojaki na železniški postaji v Kijevu. FOTO: Umit Bektas Reuters

Britanski Daily Mail medtem poroča, da naj bi Lukašenko odobril napotitev posebnih enot beloruske vojske v Ukrajino na pomoč Rusom, ki oblegajo prestolnico Kijev. Lukašenko je v nedeljo za ruske medije izjavil, da zahodne sankcije silijo Rusijo v tretjo svetovno vojno.

Udeležba Belorusije bi pomenila veliko širitev spopada in morda tudi znak, da Rusiji v Ukrajini ne gre vse po načrtih. Daily Mail prav tako poroča, da je Putin v napad na Kijev z namenom umora Zelenskega poslal 400 plačancev iz organizacije Wagner Group, ki so prispeli v Rusijo iz Afrike pred petimi tedni. Organizacijo vodi oligarh Jevgenij Prigožin, ki je tesen Putinov zaveznik. Poleg Zelenskega naj bi bilo na seznamu za likvidacijo še 23 drugih članov ukrajinskih oblasti.

Dogajanje spremljamo v živo:

7.26: ZDA so prvič doslej odobrile dostavo raket zemlja-zrak tipa stinger ukrajinski vojski. To bo prva dostava omenjenih raket iz ZDA, podobno pa so napovedale že tudi nekatere evropske države.

7.20: Ukrajinsko notranje ministrstvo je od začetka napada na Ukrajino poročalo o 352 smrtnih žrtvah med civilisti, od tega je 14 otrok. Po podatkih ministrstva je bilo v nedeljo zvečer ranjenih še 1684 ljudi, med njimi je 116 otrok. Ukrajinska vojska je sporočila, da je ruska stran izgubila približno 4500 vojakov in da so bili uničeni številni ruski helikopterji, tanki in druga vojaška vozila. Rusija je priznala, da so med boji v Ukrajini bile smrtne žrtve med ruskimi vojaki, a številke ni navedla.

7.02: Na severu Kijeva je ruska vojska ponoči skušala zgraditi pontonski most za prečkanje reke Irpin, je na Facebooku sporočil generalštab ukrajinske vojske. Med drugim je ruska vojska neuspešno skušala zavzeti mesto Irpin tik pred Kijevom. Ruske čete so napredovale iz južnega ukrajinskega mesta Herson proti Mikolajvu.