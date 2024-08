Janez Janša besen: Družini so uspešno uničili načrtovani dopust

Na celjskem sodišču bi se julija moralo začeti sojenje prvaku SDS Janezu Janši ter soobtoženima, nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju in nekdanjemu prvemu možu Imosa Branku Kastelicu, za domnevno sporne posle z zemljišči v Trenti, a je takrat obramba zahtevala izločitev porotnikov.

Janša bi se moral ta teden znova zglasiti na celjskem sodišču, vendar je bila obravnava v zadnjem trenutku preklicana. Janša je prepričan, da pristojni zadevo namenoma zavlačujejo. »Dan in pol pred narokom na celjskem sodišču prekličejo obravnavo!???« se jezi prvak opozicije ter dodaja, da očitno v 41 dneh »niso bili sposobni odločiti o izločitvi sodelavke ministrice za pravosodje iz senata«. Razkril je še, da je sodišče to storilo potem, ko so družini uspešno uničili načrtovani dopust.

Janša, Kastelic in Gantar so obtoženi v sodni zadevi, ki se nanaša na sporne posle z zemljišči v Trenti. V tem primeru je Janez Janša leta 1992 kupil parcelo v Trenti za 350.000 tolarjev (približno 1460 evrov) in jo nato leta 2005 prodal podjetju Eurogradnje za 31,4 milijona tolarjev (približno 131.000 evrov). Nato je zemljišče prešlo skozi več transakcij, med drugim so ga prodali podjetju Imos, ki je Janši kasneje prodalo trisobno stanovanje v Ljubljani.