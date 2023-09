Rupar:»Ima Boga«*, ko so na Trgu republike morali prekiniti že prvi dvoboj

Potem ko so morali prireditelji teniškega turnirja WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana danes na osrednjem prizorišču na Trgu republike prekiniti že prvi dvoboj zaradi neustreznega igrišča, v vodstvu tekmovanja pospešeno rešujejo težavo.

Igrišče utrjujejo in ga bodo testirali še danes

Osrednje igrišče, začasno tekmovališče na enem osrednjih ljubljanskih trgov nosi ime Arena Mime Jaušovec, je danes na uvodnem dvoboju zdržalo le tri igre. Prvi dvoboj dneva sta začeli prva nosilka, Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova, in Uzbekistanka Nigina Abduraimova. Pri izidu 3:0 za Abduraimovo so se odgovorni po posvetu z igralkama in s sodnikom odločili, da igrišče ni dovolj dobro pripravljeno za igranje.

Igralki sta se preselili na drugo lokacijo v Tivoliju, kjer je nato Slovakinja poskrbela za mirnejše nadaljevanje, dobila prvi niz s 6:3, drugega pa s 6:2 in se pričakovano uvrstila v nadaljevanje.

Medtem na igrišču Trgu republike utrjujejo teren. Kot je v pogovoru za STA dejal direktor tekmovanja Gregor Krušič, bodo po popravilih igrišče še danes testirali, upajo pa na čim hitrejšo vrnitev igralk v središče mesta.

Ruparjev odziv: »Ima Boga«

Se je pa na te težave odzval tudi predsednik inštituta 1. oktober in iniciative Glas upokojencev Pavel Rupar, ki so ga še pred začetkom turnirja zmotile ograje. Tako je na omrežju X zapisal: »Na 7. shodu so nas ogradili, potisnili v kot in čakali z "robokopi", če bi vstopili na igrišče. Menda je bil protest celo nesposoben zaradi poplav. Spodobno je bilo pa zapraviti 600 000 eur za "ovire" in nagajati ... "Ima Boga.. To menda Zoki razume ...«

