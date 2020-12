Ima Erjavec res podporo svojih poslancev? Horvat: Ste prepričani? Jaz ne

Zdravko Počivalšek zatrjuje, da so v SMC enotni, a je njegov poslanec vrgel senco dvoma na te trditve. FOTO: Tomi Lombar, Delo

Ali sta Jurša in Lep res podprla izstop Desusa iz vlade? Jožef Horvat dvomi o tem. FOTO: Jože Suhadolnik

Petkovo politično dogajanje je bilo pestro. Fokus se je od Desusa obrnil k SMC. Predsednik stranke in gospodarski ministerje dopoldne sporočil, da je poslanska skupina oziroma stranka enotna v tem, da ne podprejoza mandatarja. Senco dvoma na njegove besede je vrgel kar njegov poslanec, ki je dejal, da ni bilo čisto tako, pojavile so se tudi govorice, da je vodja poslanske skupineizstopila iz stranke, kar pa je zanikala. Poslanci SMC so se s Počivalškom sestali še popoldne.Preberite tudi:Počivalšek je tudi po tem sestanku vztrajal, da je stranka enotna. »Popoldne smo govorili samo o vsebinah dela, ki smo si jih zastavili za prihodnje, stranka SMC je enotna, da Erjavca ne bo podprla za mandatarja. Naredili bomo platformo, na osnovi katere bomo določili naše nadaljnje sodelovanje, in delali z vsemi tistimi, ki so pripravljeni delati v dobro države,« je ponovil v Odmevih na RTV Slovenija.O Rajićevih besed in namigovanjih o Slugovi pa je dejal le, da so »to lahko želje posameznikov, jaz lahko rečem, da je stranka v tem stališču, da ne podpre Erjavca, enotna«. O morebitnih pomislekih o obstanku v koaliciji pod vodstvompa je povedal: »Popoldne smo govorili, kako bomo zastavili svoje delo v prihodnje in dosegli enotna stališča. To so določene spremembe v našem delu.«Počivalšek je ponovil, da bo SMC še naprej povezovalna stranka v političnem centru, o tem, kaj napoveduje koaliciji KUL, pa je dejal: »V času hude zdravstvene in ekonomske krize je pomembno, da strnemo vrste, da nehamo podirati hišo, v kateri živimo. Ko bo kriza premagana, bo čas za diskusije o tem, kako naprej.«Preberite tudi:Po nekaterih napovedih naj bi koalicija KUL nezaupnico vložila tudi, če ne bodo imeli zagotovljenih 46 glasov. Vodja poslanske skupine SDje o tem v oddaji 24ur zvečer dejal: »Jaz če nekaj vlagam, hočem zmagati. Trenutno še nimamo 46 glasov«. KUL naj bi nezaupnico vložila do konca leta, morda že naslednji teden. Glasovanje v državnem zboru bo, če oziroma ko do njega pride, tajno., vodja poslanske skupine NSi – predsednik Nove Slovenijeje dan prej čivknil, da je tudi po odhodu Desusa iz vlade koalicija trdna in ima 47 glasov –, pa je ob tem podvomil, da bodo tudi vsi poslanci Desusa glasovali za Erjavca kot mandatarja oziroma že pred tem za zrušenje Janševe vlade. Poslanci stranke upokojencev z izjemo, ki si je zaradi svojih besed o Erjavcu 'prislužil' rdeči karton stranke, so se zavili v molk. Dva med njimi – vodja poslanske skupinein– sta po besedah Erjavca podprla izstop Desusa iz trenutne koalicije, a je Horvat o tem podvomil: »Ste prepričani? Jaz ne. In nekateri viri pravijo, da ni tako.«»Nekateri želijo v teh zares težkih časih epidemije priti na oblast prek človeških trupel. Poslanci Desusa so pred dnevi dejali, da ostajajo v tej koaliciji. Od njih pričakujem, da bodo držali svojo besedo,« je še dodal Horvat. Po besedah Polnarja pred dnevi naj bi imeli namreč kar štirje poslanci Desusa pripravljene izstopne izjave v primeru izstopa iz koalicije.Preberite tudi:Kako bodo torej glasovali poslanci Desusa, še naprej ostaja nejasno, kot tudi, ali bo odstopil Desusov minister za kmetijstvotako kot je to storil zdravstveni minister Tomaž Gantar