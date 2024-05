Klicne številke za Hrvaško, Slovenijo, Avstrijo, Slovaško, Ukrajino in Romunijo so navedene v kontaktnem obrazcu na koncu spletnega razpisa, s katerim madžarska vojska novači kandidate za plačano vojaško usposabljanje, ki bodo potem postali plačani pripadniki pogodbene rezerve. Podobno kot Slovenija je soseda in zaveznica poenostavila postopek zaposlovanja vojakov. Ruska agresija na Ukrajino je močno pretresla tudi madžarsko vojsko, je jeseni lani dejal general Gábor Böröndi, načelnik madžarske vojske. Po izbruhu vojne v soseščini je Madžarska spremenila način novačenja novih kadrov. Po nove...