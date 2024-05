Slovenski vplivnež se je pridružil orkestru in z videom nasmejal Slovenijo (VIDEO)

Ciril Komotar nam je znan po avtomobilističnih vlogih ter podkastu Atmosferci. V vlogi glasbenika pa ga še nismo videli. A prav v tej vlogi se je zdaj preizkusil. Pridružil se je orkestru Slovenske vojske in z njim zaigral.

Kot lahko vidimo v videu, ki ga je delil s svojimi sledilci na instagramu, mu je v orkestru pripadla vloga trobentača. Kako dobro se je znašel s tem instrumentom, presodite sami. Ga je pa njegovo igranje tako zabavalo, da se kar ni mogel nehati smejati. Nasmejal pa je tudi svoje sledilce in verjamemo, da bo tudi vas.

»Ker vidim, da so vam trobente všeč, popam tale video na zid. Hvala orkestru Slovenske vojske za edinstveno priložnost in krasno izkušnjo,« je zapisal v svoji objavi.

S komentarjema na video sta se oglasila tudi talentirani igralec in ustvarjalec Nik Škrlec ter priljubljena radijska voditeljica Jerica Zupan. Nik je video pokomentiral z besedami »Vr-hun-sko! To bi morala biti budilka«, Jerica pa je kratko in jedrnato napisala, da joče, zraven pa je dodala še nekaj smejočih emotikonov.