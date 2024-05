S porschejem prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 70 km/h

Na območju Čateža ob Savi so policisti včeraj nekaj pred polnočjo ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Porsche švicarskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 200 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 70 km/h.

28-letnemu državljanu Švice so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo, sporočajo s PU Novo mesto.

Posredovali v 76 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 199 klicev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v zadnjih 24 urah posredovali v 76 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 199 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Brežiški policisti so zasegli tovorno vozilo kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.