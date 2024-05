Stanje na cestah: ta predor bo zaprt, morali boste po drugi poti

Eden pomembnejših ljubljanskih predorov bo ta teden dvakrat zaprt zaradi nujnih vzdrževalnih del. Poglejte, ali morate ravno takrat na pot, da ne boste izgubljali časa in iskali preusmeritve tik pred zdajci.

Predor Šentvid na gorenjski avtocesti bo zaradi nujnih vzdrževalni del ta teden zaprt: - proti Ljubljani v torek, 7. 5. med 20. in 5. uro; - proti Kranju pa v noči na četrtek med 20. in 5. uro.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče na pomurski avtocesti med priključkom Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru zaprt vozni pas.

Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Višnja Gora iz smeri Ljubljane, na primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru desetminutna zamuda zaradi delovne zapore.

Zaprt tudi podvoz v centru

V Ljubljani bo zaprta Dunajska cesta, podvoz pod železniško progo, nocoj med 21. in 5. uro zjutraj.

Dolenjska avtocesta bo med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence zaprta v noči na petek, med 20. in 5. uro, proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani je predvidena polurna popolna zapora v sredo med 23. in 23.30 uro.

V Novem mestu bo v sredo in četrtek na Kandijskem mostu delna zapora, v petek pa bo ob zaključnih delih vzpostavljena popolna zapora mostu. Prehod za pešce bo omogočen tudi v času zapore, ki bo za boljšo pretočnost prometa postavljena po jutranji prometni konici. V času popolne zapore bo izvoz iz mestnega jedra omogočen krožno na relaciji Rozmanova ulica-Kastelčeva ulica-Rozmanova ulica.

Zapora Dunajske ceste zaradi prenove železniškega nadvoza 08.01.2024 FOTO: Blaz Samec

Zaprta je cesta Kočevje-Ljubljana v Ribnici, obvoz je po občinskih cestah.

Cesta Podlom-Kranjski Rak bo zaprta do 24. junija, vsak teden od ponedeljka od 7. ure do petka do 15. ure.

Cesta Bitnje-Jereka bo zaprta do 12. julija. Obvoz bo preko Ribčevega Laza.