Ikea ustavlja proizvodnjo v Rusiji, bomo ostali brez dobave izdelkov?

Zaradi ekonomskih sankcij, ki jih EU uvaja zaradi agresije nad Ukrajino, se te dni v Rusiji zapirajo številne trgovine in proizvodnje nekaterih velikih evropskih in ameriških blagovnih znamk. Tako denimo vrata zapirata švedska proizvajalca s pohištvom Jysk in Ikea, prav tako priljubljena znamka oblačil H&M. Pa ameriške znamke Apple, Ford, Shell in Coca Cola, tudi Mastercard in Visa sta prekinili transakcije.

Te dni je bila tako v Ikeinih trgovinah nepopisna gneča, ljudje so delali zaloge, saj so sporočili, da zaradi sankcij zapirajo vseh 17 trgovin v Rusiji, prav tako proizvodne obrate.

Na Ikeo v Sloveniji smo zato naslovili vprašanja o tem, ali je zato pričakovati tudi moteno dobavo v druge evropske trgovine. »Skupina Inter IKEA se je odločila začasno ustaviti ves uvoz in izvoz iz Rusije in Belorusije, kar pomeni, da je vsa dostava vseh poddobaviteljev v te enote zaustavljena. Skupina Ingka se je odločila, da začasno ustavi tudi vse maloprodajne dejavnosti podjetja IKEA v Rusiji, medtem ko bo nakupovalni center Mega še naprej odprt, da bo številnim ljudem v Rusiji zagotovil dostop do osnovnih dnevnih potrebščin, kot so hrana, živila in farmacevtskih izdelki,« so zapisali in dodali, da se sicer večina izdelkov, izdelanih v Rusiji, prodaja v Rusiji. »Blago, proizvedeno v Rusiji in izvoženo na druge trge, predstavlja manj kot 1 % izdelkov IKEA.«