Hude obtožbe: Janševa vlada zlorablja policijo

Poskus kriminalizacije?

Policija usmeritev ne potrebuje

Vlada s sklepom, naj ministrstvo za notranje zadeve preveri, ali kršitve zakonskih obveznosti direktorja STAvsebujejo elemente sumov kaznivih dejanj, presega svoje pristojnosti in zlorablja policijo za napad na STA, menita sindikat in društvo novinarjev. Na ministrstvu pa navajajo, da policija njihovih usmeritev ne potrebuje.Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije in upravni odbor Društva novinarjev Slovenije sta v skupni izjavi za javnost spomnila, da je direktor STA do zdaj imel podporo nadzornega sveta, zato se sprašujejo, na podlagi katerih dokazov se je vlada odločila »za poskus kriminalizacije« delovanja direktorja in nadzornega sveta STA.Zanima jih, na podlagi česa so ministri podprli sklep, ki je »de facto kazenska ovadba in prijava kršitev delovni inšpekciji«. Stališče ministrov, da ne gre za pritisk, ker vlada drugim institucijam le predlaga nadzor, pa je po njihovi oceni »popolno sprenevedanje, saj gre dejansko za neposreden pritisk politike na vodstvo in nadzorni svet STA«.Predlog ministrstvu za notranje zadeve, da preveri odgovornost predsednika in članov nadzornega sveta, je po njihovem prepričanju nedopusten pritisk na nadzorni svet STA oz. povračilni ukrep zoper nadzorni svet, ki neutemeljenemu in nezakonitemu predlogu vlade ne želi slediti.Poleg tega izpostavljajo, da ministrstvo glede na zakon in notranja pravila ne more naložiti policiji, da preveri odgovornost predsednika in članov nadzornega sveta, ali je šlo pri njihovem izvajanju nadzora za kršitev zakona o gospodarskih družbah. Prav tako ji ne more naložiti preverjanja kršitev direktorja, saj je to v izključni pristojnosti nadzornega sveta, so dodali.Na ministrstvu za notranje zadeve so v zvezi s tem navedli, da mora policija v skladu s policijsko in kazensko procesno zakonodajo ob najnižji stopnji suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ukreniti vse potrebno za uspešno preiskavo kaznivega dejanja. To dolžnost ima ne glede na to, na kakšen način izve za kaznivo dejanje.Če bo policija v konkretnem primeru na podlagi medijskih objav ali prejete dokumentacije ugotovila, da so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje, bo sprožila t. i. policijsko preiskavo in usmeritve ministra za to niso potrebne, so navedli. Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj je namreč ena izmed temeljnih nalog policije, so izpostavili.