Vojna med Janšo in STA vse bolj dramatična

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

V Sindikatu novinarjev Slovenije (SNS) poziv predsednika vladek odstopu direktorja STAvidijo kot nepooblaščen in nezakonit poseg v uredniško avtonomijo javnega informacijskega servisa. Kot so zapisali, premier s tem »nezakonito zlorablja pristojnosti in pooblastila izvršne veje oblasti«. Zaposlenim in vodstvu STA so izrazili podporo.Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, si želi predsednik vlade krojiti informiranje državljanov po svojih dnevno političnih potrebah. »Predsednik vlade s pozivanjem k odstopu direktorja STA krši institucionalno avtonomijo javnega medija.« Dodali so, da je za razreševanje in imenovanje direktorja STA edino pristojen njegov nadzorni svet.Po njihovi oceni premier vztrajno krši tudi jasno in uzakonjeno izraženo voljo zakonodajalca, da bo zagotovil nemoteno financiranje STA za nepristransko in neodvisno informiranje državljanov.Janša je danes na twitterju namreč zapisal, da je čas, da direktor STA »kot politično orodje skrajne levice odstopi in odgovarja za svoja nezakonita ravnanja« ter tako »omogoči STA normalno delo in razvoj«. Janša je napisal tudi, da pod Veselinovičevim vodstvom »odpuščajo na smrt bolne novinarje in pogosto laž prodajajo za resnico«.Veselinovič je poziv k odstopu ocenil kot »še eno potvorjeno in skrajno neumestno izjavo, nevredno predsednika vlade v državi, ki bo letos predsedovala Svetu EU in praznovala 30. obletnico osamosvojitve«. Janši je ob tem očital tudi zavržno zlorabo pokojnikov z neresničnimi obtožbami.