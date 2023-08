S streh in krošenj dreves kličejo na pomoč: Prosimo, pošljite nam helikopter (FOTO)

V Mestni občini Celje (MOC) so zatulili sirene za splošno nevarnost, saj obstaja možnost razlivanja reke Savinje na širšem območju Celja, so sporočili iz Mestne občine Celje. Poplavni val iz Savinjske doline naj bi jih dosegel okoli 9. ure.

Civilna zaščita Mestne občine Celje opozarja občane, ki živijo v bližini rek, predvsem Savinje in Ložnice, da nemudoma začnejo umikati predmete iz nižje ležečih delov, saj obstaja – predvsem za Savinjo – velika nevarnost razlivanja.

Štab Civilne zaščite MOC je aktiviran, pristojne službe izvajajo predvidene ukrepe zaščite po načrtu zaščite in reševanja pred poplavami, državni načrt pa je že aktiviran.

»Občani naj se po nepotrebnem ne izpostavljajo in naj pazijo na svojo varnost. Če potrebujejo pomoč gasilce, naj pokličejo na številko 112 ali 03 42 80 900,« so še dodali.

Dramatične in nevarne razmere vladajo tudi Mozirju. Naša bralka Špela pravi, da so Luče pod vodo. Na facebooku pa se je pojavil zapis ženske, ki prosi za pomoč. »V kampu Menina smo ujeti na strehi gostilne in v krošnjah dreves.«

Ob tem je zaprosila za pomoč helikopter. Dodala je še, da so na pomoč že klicali gasilce, a so javno objavili poziv za primer, če jim ugasne baterija na mobilnem telefonu.