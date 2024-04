Hud udarec za Gorenjsko: zapira se tovarna gum, prizadetih 70 zaposlenih

Continental zapira tovarno tiskarskih gum v Kranju v Sloveniji. Proizvodnja pa se bo končala konec letošnjega leta, so sporočili iz družbe.

Tako bo prizadetih približno 70 zaposlenih. Razlog za to je stagnacija svetovnega trga tiskarskih gum, zaradi katere je izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti bistveno manjša.

»Zelo obžalujemo posledice, ki jih zaprtje prinaša za naše zaposlene v Kranju, ki odlično opravljajo svoje delo,« je dejal Marco Carlini, vodja oddelka za tiskarsko in pakirno industrijo v regiji EMEA, v poslovnem področju Površinskih rešitev družbe Continental.

Družba Continental bo v naslednjih tednih nadaljevala dialog s svetom delavcev, sindikatom in vsakim zaposlenim v kranjski tovarni, so še navedli. Continental bo obseg proizvodnje iz Kranja preselil v svoje druge obrate za tiskarsko tehnologijo v Evropi. Poslovanje v kranjskem obratu za tiskarsko tehnologijo se bo postopoma zmanjševalo, do končnega zaprtja obrata aprila 2025.

Blagovna znamka Sava ostaja

Znana in uspešna blagovna znamka Sava, v okviru katere se v Kranju proizvajajo tiskarske gume za embalažo, kovinsko in UV-tiskanje, bo ostala., so zagotovili.