Hladen tuš za starša v aferi »umetni noht«: inšpekcije ne bo

Zgodba o osnovnošolki, ki si je pri pouku športne vzgoje zlomila umetni noht in si poškodovala prst, starši pa so krivdo poskušali prevaliti na učiteljico, dobiva nove razsežnosti. V uredništvo smo prejeli informacije, da so proti učiteljici, ki je vodila uro športne vzgoje, sprožili inšpekcijski nadzor, a na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport to zanikajo. »Na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport nimajo tovrstne pobude niti ne vodijo inšpekcijskega postopka v zvezi s tem,« so nam odvrnili.

Na vprašanji za ministrico Simono Kustec, kaj ona misli o incidentu in tem, da ima osnovnošolka umetne nohte, pa odgovorov nismo dobili.

Afera 'umetni noht' je pošteno razburkala slovensko javnost. Poleg tega, ali je za poškodbo res odgovorna učiteljica oziroma šola, je bilo eno izmed glavnih vprašanj tudi to, ali so umetni nohti za osnovnošolko sploh primerni. Odzval se je tudi nekdanji ravnatelj in pisatelj Dušan Merc, ki je dejal, da so odgovorni starši. Med drugim je povedal še: »Če bomo šli v pravne zadeve na ta način, smo očitno postali abderitska družba, navadni bedaki. Upam, da jih bo sodišče nagnalo iz sodne dvorane in jim tudi zaračunalo postopek.«