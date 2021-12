Merc o primeru 'umetni nohti': Upam, da jih naženejo iz sodne dvorane

Nedavno smo poročali o primeru, ko si je osnovnošolka med uro športne vzgoje zlomila umetni noht in si poškodovala prst, starši pa za to krivijo učiteljico. Svoje mnenje o primeru je v oddaji 24ur povedal nekdanji ravnatelj in pisatelj Dušan Merc. »Odgovorni so starši, sprašujem se, kaj starši doma delajo in kako otroka pripravljajo na življenje. Če bomo šli v pravne zadeve na ta način, smo očitno postali abderitska družba, navadni bedaki. Upam, da jih bo sodišče nagnalo iz sodne dvorane in jim tudi zaračunalo postopek.«

Je pa tudi dodal: »Nedvomno pa obstajajo primeri, ko je šola lahko odgovorna. Recimo, če se med odmorom na hodniku dva šolarja zaletita, si eden zbije zob, šola pa ni organizirala nadzora oz. dežurnega učitelja, lahko pride do tožbe. Šola mora tudi voditi zelo natančno evidenco poškodb.«

Šola mora dokazati, da ni njena krivda

Kakor je pravnica Nana Weber že pojasnila v članku v reviji Pravna praksa, gre v konkretnem primeru za vprašanje odgovornosti šole oz. učitelja. Za to morajo biti izpolnjene vse predpostavke: obstajati mora škoda, protipravno nedopustno ravnanje šole, med škodo in nedopustnim ravnanjem pa mora biti podana vzročna zveza. Šola mora dokazati, da je škoda nastala brez krivde šole.

Merc je dejal, da ima po njegovem mnenju učitelj pravico reči, naj si nekdo postriže nohte in naj pride v šolo urejen, kot je treba. »Če otroci doma pri ničemer ne sodelujejo, nimajo nobenih delovnih navad, so samo nerodni in imajo opravičene oz. neupravičene ure, zato da ne telovadijo ... To je bedarija. In če se bomo temu uprli, smo že v anticepilski akciji, ki je tipičen primer tega: 'Ne z mano z pa ne boste delali tega, ker sem svoboden in neumen'.«

Telovadnica. FOTO: Roman Šipić

Pretirano zaščitniški starši

Webrova, ki je prav tako podala svoje mnenje v oddaji, je še pojasnila, bo šola za škodo mladoletnika, ko je ta pod nadzorom šole, odgovarjala, razen če bo dokazala, da je opravljala nadzorstvo z dolžno skrbnostjo. Oseba se bo torej razbremenila odgovornosti, če bo dokazala, da je storila vse, kar je bila zavezana storiti, oziroma da ni ničesar opustila, ali če bi dokazala, da bi do škode v vsakem primeru prišlo, da je ne bi preprečilo niti skrbno nadzorstvo. Tu so tudi primeri nesrečnih naključij. »V tem primeru šola ne bo odgovarjala. Možno je tudi, da niti ni podane vzročne zveze. Prav tako šola ne odgovarja, če škoda nastane, ker jo je povzročil slabo vzgojen mladoletnik.«

Merc pa je še dodal, da je šola pogojno varno okolje. »Absolutno varno ne more in niti ne sme biti. Mora biti naravna, vsakdanja. Pretirana zaščitenost, tudi ko gre za odnose med fanti, je v resnici zelo problematična in dvomljiva. Šolo smo pripeljali do absurda. Učitelj seveda ima odgovornost, toda ali sodniki niso še nikdar bili na nobeni športni vadbi? Tam se pač takšne stvari dogajajo, ciljajo se z žogo, zlomi se lahko prst. Uničili smo šolo in jo uničujemo še naprej ...«