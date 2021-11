Osnovnošolki se je pri telovadbi zlomil umetni noht, starši krivijo učiteljico

Osnovnošolka si je pri pouku športne vzgoje zlomila umetni noht na rokah, o nenavadnem primeru, ki te dni odmeva v Sloveniji, pišejo v reviji Pravna praksa. V šolo je napreč prihajala z dolgimi umetnimi nohti. Pri telovadbi si je pri prevalu poškodovala prst, ker se je najprej zlomil umetni noht in nato še pravi. Starši so se na svet šole pritožili, da so dolgi umetni nohti učenkina pravica in da je za poškodbo kriva učiteljica, navajajo v reviji.

Ali je šola kakor koli odgovorna za takšno poškodbo, je v članku razmišljala odvetnica in doktorica pravnih znanosti Nana Weber, ki je zapisala nekaj dejstev.

Prvič, da so so umetni nohti učenke pravica otroka do samopodobe, za katero pa so do 15. leta odgovorni starši oziroma morajo starši z umetnimi nohti soglašati.

Drugič, da zakon o osnovni šoli določa, da lahko šola s hišnim redom določi območja šole in površine /.../ in ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanja reda in čistoče. Namen osnovnošolskega izobraževanja pa je, da se pridobi osnovno izobrazbo, navaja Webrova.

Primeri iz prakse, ko so sodišča obravnavala poškodbe učencev

Kako se bo ali se je svet šole opredelil do primera, ni znano. Webrova pa je v reviji Pravna praksa navedla nekaj primerov, ko so se sodišča srečala s primeri poškodb pri športni vzgoji.

Denimo »leta 2015 je sodišče podalo naziranje, da je šola lahko odškodninsko odgovorna, če je organizirala pouk telesne vzgoje na neurejeni atletski stezi in je ta neurejenost v vzročni zvezi s padcem učenke«.

Med drugim je leta 2016 je sodišče presodilo, da učiteljica ni zagotovila varnosti učencev. »Naloženo jim je bilo, da med tekmovalno vajo tečejo proti steni in se obrnejo samo 63,5 cm pred steno. Pri ustavljanju in obračanju med tekom vedno obstaja nevarnost zdrsa ali padca, kar je treba upoštevati, zato bi bilo treba zavarovati del stene, proti kateremu so tekli devet let in pol stari otroci,« navaja odvetnica.

V najnovejšem primeru, ko je dekle izvajalo preval, je šola najverjetneje morala poskrbeti za varnost pri izvajanju te gibalne dejavnosti, torej da je pod dekletom bila nameščena mehka podlaga, poleg nje pa bi morala stati ali pa ji pomagati učiteljica. Ali je bilo to zagotovljeno, je verjetno pokazala preiskava. Prav tako nekateri menijo, da dolgi nohti ne sodijo v osnovno šolo, saj je možnost za poškodbo nohta pri uri športne vzgoje veliko večja.