Grozljivo! Pri Sežani ugrabili štiri ženske in zahtevali denar

Štiri indijske državljanke trdijo, da so jih decembra na območju Sežane ugrabili in zaprli v neko podrtijo. Ugrabitelji naj bi jih izsiljevali, jim grozili s fizičnim nasiljem in od sorodnikov zahtevali odkupnino.

Kot so zaupale italijanskem časniku La Repubblica, so ugrabitelji zahtevali denar in ga tudi prejeli prek platforme MoneyGram. Transakcije prek MoneyGrama so pogosto hitre, vendar se zaradi narave storitve včasih težje sledijo, kar je v nekaterih primerih izkoriščeno pri nezakonitih dejavnostih, kot sta izsiljevanje ali pranje denarja. Ženske, ki so bile po domnevnem plačilu izpuščene, je na poti proti meji z Italijo prestregla slovenska policija.

3. UGRABITEV v zadnjih mesecih

»Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper preiskujejo kaznivo dejanje ugrabitve (po 134. členu Kazenskega zakonika), ki je bilo izvršeno decembra lani na območju Sežane, in sicer na škodo štirih tujih državljank. Kaznivo dejanje kriminalisti še vedno intenzivno preiskujejo v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi. Po zaključeni preiskavi bomo o izsledkih seznanili tudi javnost,« nam je včeraj odgovorila predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec.

Indijke so izsiljevali in jim grozili. Fotografija je simbolična. FOTO: Riya Mariyam/Reuters

Po poročanju tržaškega Primorskega dnevnika naj bi bil to že tretji tovrstni primer na Tržaškem v zadnjih mesecih. Oktobra 2024 naj bi skupina državljanov Pakistana v zapuščenem skladišču starega tržaškega pristanišča ugrabila rojaka, nato pa v zameno za izpustitev zahtevala denar. Septembra pa naj bi iz stanovanja v bližini Trga Garibaldi v Trstu pakistanska državljana ugrabila tri indijske državljane, a jih je tamkajšnjim policistom uspelo rešiti.