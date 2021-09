Gospa jesen žanje pohvale

Najraje ustvarja iz jute.

Vse, kar delam, delam s srcem.

Čudovito panonsko vas z okoli 220 prebivalci te dni krasi posebna umetnina, ki jo je ob svoji ograji postavila. Tokrat je vsestranska žena, mama in babica prekosila vsa pričakovanja, ko je izdelala Gospo jesen, kot jo je poimenovala. Mnogi ob pogledu na čudovito lutko najprej pomislijo, da gre za živo bitje, odeto v naravna oblačila ter okrašeno s pridelki z domačega vrta in okrasjem iz gozda.»V našo deželo je prišla jesen, polna toplih in čarobnih barv. Veliko se sprehajam v naravi in zmeraj kaj najdem. Vse, kar delam, delam s srcem, moji otroci so že odrasli in imajo svoje družine, razveseljujejo me tudi trije čudoviti vnuki. Najraje ustvarjam iz jute, idej mi kar ne zmanjka, in potem lahko lepe izdelke podarim kolegicam in prijateljem. Gospa jesen pa me je zelo presenetila s toliko pozitivnimi komentarji,« nam je povedala ustvarjalna Klavdija, ki jo pri idejah in ustvarjanju podpira tudi družina, sinovain, vnukiinter seveda možKlavdija je aktivna v različnih društvih in na različnih področjih, z možem že dalj časa pleše pri Folklornem društvu Bogojina. Rada pešači in na dan premaga do 20 km. Prav med sprehodi nabere največ naravnih materialov za svoje umetnine, zaupala nam je tudi, da je lutko za Gospo jesen prinesla iz trgovine, kjer je delala 20 let, ko so jo odpisali in zavrgli. Zdaj pa ji je prav prišla, podobno kot marsikaj, kar nabere med sprehodi. Naša sogovornica je dodala, da že izdeluje božične in novoletne okraske iz jute, za noč čarovnic pa je tudi že vse pripravljeno.