Medtem ko zdravniki stavkajo, Pahor deli nasvete o prostati

Nekdanji predsednik države Borut Pahor je bil v preteklosti in je še kralj Instagram. Pogosto se oglaša na tem družabnem omrežju in tokrat je razkril prigodo, ki se mu je pripetila na Šubičevi ulici v Ljubljani. Do njega je pristopil državljan in ga vprašal za zdravstveni nasvet.

»A veste gospod Pahor, ker ste bili operirani na prostati, me nekaj zanima.

To sploh ni bilo prvič, pa se ponudim za odgovor. Skratka, vi ste takrat rekli, da ne bi smeli odlašati z operacijo, ne? Pritrdim in potem ga zanima to in ono. Ko pride do zelo intimnih vprašanj, pomislim, da gre najbrž za skrito kamero, a vseeno pošteno odgovorim.

Na koncu se iskreno zahvali in zdi se mi, kot bi mu padel kamen od srca. Ko se poslavljava, mu rečem, da bi mu to zdravnik vse bolj prav in natančno razložil, on pa odvrne: Veste, njega ne poznam, ne bi se ga upal take osebne reči spraševat!«